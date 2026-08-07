Cadaveri di zia e nipote trovati in casa a Portici vicino Napoli: in decomposizione, erano morti da giorni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una vicenda dai contorni drammatici e misteriosi è avvenuta a Portici, alle porte di Napoli, con il ritrovamento in casa dei cadaveri di una zia di 82 anni e del nipote di 44 anni. Sui corpi non sono stati rinvenuti segni di violenza né nell’abitazione ci sono segni di effrazione, saranno solo gli esami autoptici a chiarire le reali cause dei decessi avvenuti diversi giorni prima.

Trovati i cadaveri di zia e nipote in una casa a Portici, vicino Napoli

Una drammatica scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi – venerdì 7 agosto 2026 – all’interno di un appartamento situato al civico 3 di piazzale Divina Provvidenza, nel comune di Portici, in provincia di Napoli.

I militari della locale stazione hanno rinvenuto i corpi senza vita di una donna di 82 anni e di suo nipote di 44 anni, identificati rispettivamente come gli unici occupanti dell’immobile. Le salme si trovavano entrambe adagiate a terra ai piedi del letto, in un avanzato stato di decomposizione.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Dai primi rilievi effettuati dal medico legale giunto sul posto, la morte di entrambi risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento, avvenuto a seguito delle segnalazioni inviate ai soccorsi.

Nessun segno di violenza in casa

Gli investigatori dell’Arma hanno avviato gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica degli eventi, senza escludere al momento alcuna pista investigativa.

In una nota ufficiale, il comando dei Carabinieri ha sintetizzato i primi elementi emersi dall’ispezione della scena: “I militari della locale stazione sono intervenuti in un’abitazione a piazzale Divina Provvidenza 3. In casa i cadaveri in stato di decomposizione di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zia e nipote”.

“Dai primi accertamenti i corpi non presentano alcun segno di violenza e nessun segno di effrazione è stato trovato”, conclude il comunicato. Elementi che sembrano eliminare l’ipotesi di una rapina finita nel sangue.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Come riportato da Il Roma, dalle testimonianze raccolte e dai primi riscontri nell’abitazione non sono state rilevate fughe di gas né odori sospetti, mentre le finestre del locale risultavano completamente chiuse e l’appartamento era privo di un impianto di aria condizionata.

Su disposizione della Procura della Repubblica competente, l’area è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori rilievi di tipo scientifico.

Come confermato dalle Forze dell’Ordine, “le salme sono state trasferite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del Policlinico di Napoli. Solo l’autopsia potrà effettivamente fornire un valido riscontro”. Saranno quindi gli esami tossicologici e medico-legali a determinare le cause esatte e l’ora del decesso.

Al momento l’ipotesi più plausibile, come riportato da Rai News, è che l’uomo sia morti di infarti e che l’anziana donna, probabilmente affetta da demenza senile, sia poi morta per mancanza di cure.