Cade a Esine dal tettuccio di un'auto in movimento, grave 23enne nel Bresciano: probabile sfida per i social

Si stava filmando con il cellulare dal tettuccio di un’auto in movimento, quando è caduto ferendosi gravemente. Un 23enne è ricoverato in prognosi riservata per le conseguenze di una bravata con gli amici a Esine, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto dopo una curva mentre si trovava sdraiato sopra l’abitacolo di una macchina guidata da una coetanea. I carabinieri indagano sulla probabile sfida social.

L’episodio a Esine

Come riportato da Tgcom24, l’allarme è scattato intorno alle 5.30 della mattina di domenica 21 settembre, al ritorno dalla serata trascorsa a una festa nel Bergamasco. Dalle informazioni raccolte finora dai carabinieri, il gruppo di sei amici, tra i 18 e i 24 anni, stava approfittando delle strade deserte del paese per sfidarsi in una bravata: mentre quattro erano a bordo, in due arrampicati sul tettuccio dell’auto.

Al volante la ragazza proprietaria della vettura che, forse accelerando all’uscita da una rotonda, ha portato uno dei due amici a perdere l’equilibrio. Se uno, infatti, era attaccato con entrambe le mani al portapacchi, l’altro si teneva soltanto con una, così da riprendere la scena con lo smartphone.

Il comune di Esine, in alta Valcamonica, dove si è verificato l’episodio

I soccorsi al 23enne

Il ragazzo è rovinato sull’asfalto e ha perso conoscenza. Trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Civile di Brescia, è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica e sarebbe ancora in pericolo di vita.

Sulla vicenda il pm di Brescia, Donato Greco, ha aperto un fascicolo di indagine per lesioni gravissime, con la possibilità che l’ipotesi di reato possa diventare più grave in caso di morte del 23enne.

Le indagini

Secondo quanto riferito dagli investigatori, nessuno degli amici sarebbe sembrato visibilmente alterato, ma si attendono dei risultati degli esami tossicologici e dell’alcoltest sul gruppo di amici. I carabinieri arrivati sul posto hanno sequestrato l’auto e il cellulare del ragazzo che ha ripreso tutta la scena.

Dall’analisi dei video acquisiti dai i militari dell’Arma sarà possibile chiarire se all’origine dell’accaduto ci sia una sfida social, come le challenge spesso mortali del “planking” o, appunto, del “car surfing”, che, sulla falsariga del “train surfing“, prevede di sdraiarsi in luoghi pericolosi.