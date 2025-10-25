Cade dal muro del Pantheon a Roma, turista giapponese morto dopo un volo di 7 metri: il dramma in vacanza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un turista giapponese è morto a Roma, dopo un volo di sette metri dal muro perimetrale del Pantheon, uno dei luoghi più iconici e visitati della Città eterna. L’uomo di quasi 70 anni si chiamava Morimasa Hibino. Diverse le ipotesi sulla dinamica, da un selfie finito male al malore.

Turista giapponese morto a Roma

L’incidente si è verificato intorno alle 21:50 in via della Palombella. Secondo una prima ricostruzione, Hibino sarebbe caduto nel fossato che circonda l’edificio, precipitando per circa sette metri. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia. I pompieri della squadra 1/A2 hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso esterno per raggiungere l’uomo, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo della caduta.

Il luogo dove un turista giapponese è deceduto dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon

Le ipotesi sulla dinamica

La polizia e la polizia locale di Roma Capitale hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al momento al vaglio, quella più probabile è che il turista si sia sporto troppo dal parapetto per scattare una fotografia o un selfie, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto.

Non sono comunque escluse altre possibilità: un urto accidentale, una distrazione o un malore. Gli investigatori stanno raccogliendo eventuali testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, nella speranza di ricostruire con precisione gli ultimi istanti di vita dell’uomo.

Hibino si trovava nella Capitale per godersi qualche giorno di turismo, tra monumenti, arte e cultura. La sua salma è stata trasferita in ospedale, dove verrà eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

I precedenti

Non è purtroppo la prima volta che un turista a Roma rimane coinvolto in un incidente dall’esito mortale.

A marzo una turista spagnola di 55 anni è caduta dalla scala di piazza di Spagna ed è morta. A maggio 2025 un turista svedese di 29 anni è morto sulla banchina del Tevere, precipitando tra i ponti Sisto e Garibaldi.

A maggio 2022 è morto un turista statunitense di 21 anni. Il suo corpo venne ritrovato nel Tevere.