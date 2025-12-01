Cade dal terzo piano a Ponzano Magra a La Spezia, bimba di 4 anni salva grazie ai fili del bucato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una bambina di 4 anni è precipitata dal terzo piano di un appartamento a Ponzano Magra, in provincia di La Spezia, dopo aver scavalcato il parapetto del balcone. La bimba si è salvata per “miracolo”: la caduta è stata rallentata da fili per il bucato tesi ai balconi sottostanti. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata al Gaslini di Genova in elicottero. Le autorità indagano sulla dinamica.

La Spezia, bimba precipitata a Ponzano Magra

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 dicembre. Protagonista, suo malgrado, una bambina di quattro anni, che per ragioni da ancora da accertare, è precipitata dal terzo piano di un edificio a Ponzano Magra, in provincia de La Spezia.

La piccola, che si trovava nell’abitazione di uno dei genitori, avrebbe scavalcato in autonomia il parapetto del balcone, perdendo l’equilibrio.

Salva grazie ai fili del bucato

Durante la caduta, la presenza di fili da bucato tesi tra i balconi dei piani sottostanti ha contribuito a rallentarne la caduta, probabilmente attenuando l’impatto.

Subito dopo, sul posto sono intervenuti i soccorsi: un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Santo Stefano Magra e i carabinieri per i rilievi.

Inizialmente la bambina è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Bartolomeo (Sarzana), quindi trasferita con un volo in elicottero all’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

Gli inquirenti stanno esaminando la dinamica dell’incidente con attenzione. È stato accertato che la caduta è avvenuta dal balcone in maniera autonoma, escludendo che la bimba sia precipitata a causa dell’azione di altre persone.

Le probabilità di sopravvivenza

Incidenti del genere solo raramente lasciano scampo: in medicina traumatologica si considera una distanza di 6 metri come soglia oltre la quale il danno che si subisce è potenzialmente mortale. Si tratta di un’altezza che corrisponde, grosso modo, al secondo piano di un edificio residenziale in Italia.

La probabilità di perdere la vita in seguito a una caduta dal terzo piano (dagli 8 ai 10 metri) è quindi molto elevata, anche se non è un esito garantito al 100%.

In generale, i dati ufficiali Istat più recenti, consolidati per il 2023, rivelano la gravità del fenomeno degli incidenti domestici in Italia, con oltre 3,5 milioni di infortuni e più di 6000 decessi registrati all’anno.