Cade dal tetto di una fabbrica abbandonata ad Alzano Lombardo vicino Bergamo, morto 19enne: soccorso coetaneo
Ad Alzano Lombardo (Bergamo) il giovane è caduto da un lucernario di un'ex fabbrica abbandonata della ditta Italcementi: ha fatto un volo di 5 metri
Tragedia nella notte in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con due automediche e due ambulanze ma i traumi riportarti nell’impatto erano troppo gravi e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde.
- La caduta dal tetto di una fabbrica abbandonata
- La dinamica dell'incidente
- Chi era il 19enne morto ad Alzano Lombardo
La caduta dal tetto di una fabbrica abbandonata
La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, all’1:30 circa.
Il 19enne è caduto da un lucernario all’interno dell’ex fabbrica abbandonata della ditta Italcementi di Alzano Lombardo (Bergamo).
Alzano Lombardo (Bergamo) dove è avvenuto l’incidente
Lo stabilimento abbandonato si trova in una zona industriale vicino ai binari della Teb ed è recintato da una barriera in metallo.
La dinamica dell’incidente
La struttura abbandonata all’interno della quale è avvenuto il tragico incidente si trova via Acerbis, in quella che un tempo era la sede dell’Italcementi.
Sul posto sono arrivati, subito dopo l’allarme, i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite e i traumi riportati nella caduta.
Per ricostruire le circostanze dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che ora indagano per capire la dinamica della tragedia.
Chi era il 19enne morto ad Alzano Lombardo
La giovane vittima, classe 2006, era residente a Casnigo, in Val Gandino, in provincia di Bergamo. La salma è stata restituita alla famiglia.
Come riportato da Bergamo News, il 19enne stava con tutta probabilità facendo urban exploration, una pratica che consistente nell’esplorazione di luoghi abbandonati o dismessi.
Precipitando da un solaio ha fatto un volo di 5 metri. Con lui c’era un amico, anche lui di 19 anni, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Alzano Lombardo.