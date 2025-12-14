Cade dal tetto di una fabbrica abbandonata ad Alzano Lombardo vicino Bergamo, morto 19enne: soccorso coetaneo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tragedia nella notte in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con due automediche e due ambulanze ma i traumi riportarti nell’impatto erano troppo gravi e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde.

La caduta dal tetto di una fabbrica abbandonata

La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, all’1:30 circa.

Il 19enne è caduto da un lucernario all’interno dell’ex fabbrica abbandonata della ditta Italcementi di Alzano Lombardo (Bergamo).

Alzano Lombardo (Bergamo) dove è avvenuto l’incidente

Lo stabilimento abbandonato si trova in una zona industriale vicino ai binari della Teb ed è recintato da una barriera in metallo.

La dinamica dell’incidente

La struttura abbandonata all’interno della quale è avvenuto il tragico incidente si trova via Acerbis, in quella che un tempo era la sede dell’Italcementi.

Sul posto sono arrivati, subito dopo l’allarme, i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite e i traumi riportati nella caduta.

Per ricostruire le circostanze dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che ora indagano per capire la dinamica della tragedia.

Chi era il 19enne morto ad Alzano Lombardo

La giovane vittima, classe 2006, era residente a Casnigo, in Val Gandino, in provincia di Bergamo. La salma è stata restituita alla famiglia.

Come riportato da Bergamo News, il 19enne stava con tutta probabilità facendo urban exploration, una pratica che consistente nell’esplorazione di luoghi abbandonati o dismessi.

Precipitando da un solaio ha fatto un volo di 5 metri. Con lui c’era un amico, anche lui di 19 anni, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Alzano Lombardo.