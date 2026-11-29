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Una donna di 37 anni è caduta da un trattore con la figlia di quattro anni. La madre ha fatto scudo alla bambina per evitare che si ferisse ed è stata travolta dal mezzo, guidato dal marito. L’incidente è avvenuto a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona. La 37enne è stata portata i codice rosso in ospedale dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

La caduta dal trattore di madre e figlia

L’incidente è avvenuto domenica 29 novembre intorno alle 13.30 in via Mattei, a Rivolta d’Adda in provincia di Cremona. La donna si trovava nella cabina di un trattore insieme al marito, alla guida del mezzo, e alla bambina.

I tre stavano rientrando a casa dopo aver partecipato al pranzo della Festa del Ringraziamento, quando, per cause in corso di accertamento, si è aperta la portiera sinistra del veicolo.

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La 37enne è precipitata sull’asfalto, ma ha avuto la prontezza di riuscire a fare da scudo alla bambina di 4 anni, che teneva in braccio ed è caduta con lei, evitando che la piccola si ferisse. La donna avrebbe battuto violentemente la testa.

Il ricovero della 37enne

La madre è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata soccorsa con l’elisoccorso. Quando si è verificato l’incidente il mezzo, condotto dal marito della donna, stava transitando in via Mattei, a Rivolta d’Adda. Le condizioni della 37enne sono apparse subito gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Rivolta d’Adda. La mamma è stata ricoverata in codice rosso; anche la piccola è stata trasferita in ospedale per controlli, in codice giallo: le sue condizioni, dunque, non sono gravi.

I militari, intanto, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Sono in corso anche gli accertamenti sulla presenza di tre persone nella cabina del trattore. Il mezzo è stato sequestrato.