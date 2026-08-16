Cade dalla cima di una cascata nell'Appennino Modenese, grave una donna 70enne volata per sette metri

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Una donna è caduta dalla sommità di una cascata nell’Appennino Modenese, ai Due Ponti, comune di Fanano. Dopo un volo di circa sette metri, è stata soccorsa dagli alpini e dall’elicottero del 118 che l’ha trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna. La turista è in gravi condizioni, si indaga per capire la dinamica dell’accaduto.

La caduta dalla cascata

Una donna di 70 anni, il 15 agosto, è andata insieme al marito a fare un’escursione ai Due Ponti, comune di Fanano.

Attorno alle 17:00 la settantenne, residente in provincia di Rovigo, per cause da accertare, è caduta dalla sommità della cascata per circa 7 metri battendo ripetutamente sui sassi che affioravano dal torrente.

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Il marito, insieme ad altre persone che si trovavano sul posto, hanno immediatamente chiamato il Numero unico di Emergenza 112.

L’intervento dell’elisoccorso

A seguito della chiamata, la Centrale Operativa Emilia Est ha quindi attivato i soccorsi e inviato l’ambulanza di Fanano, insieme a una squadra del Soccorso Alpino Speleologico della stazione del Monte Cimone.

I soccorritori, arrivati sul posto, dopo una prima valutazione sanitaria e di sicurezza ambientale hanno attivato l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano (Modena) dotato di verricello, in quanto la zona non è atterrabile.

Il medico anestesista, dopo una prima valutazione e successiva stabilizzazione, ha recuperato la paziente che è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente

Sono in corso indagini per ricostruire le cause della caduta della donna.

La località Due Ponti, in provincia di Modena, è una delle mete montane più frequentate a ferragosto. Il Centro Visita Due Ponti del Parco Regionale del Frignano è punto di partenza per itinerari escursionistici verso i monti e le cascate della zona.

L’immensa area verde è perfetta per fuggire dal caldo e immergersi in paesaggi naturali. Ai Due Ponti c’è un’area pic nic. recentemente attrezzata con tavoli in legno e un’area giochi per i più piccoli. È probabile che la coppia sia andata lì per passare un ferragosto tra relax e natura.