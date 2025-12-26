Cade dalla seggiovia a Piancavallo vicino Pordenone, impigliato in una rete sganciata dal vento: grave 32enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È rimasto intrappolato in una rete di protezione ed è precipitato dalla seggiovia a 10 metri d’altezza. Un 32enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente in un impianto della località sciistica di Piancavallo, in provincia di Pordenone, avvenuto alla vigilia di Natale. L’uomo stava scendendo dal rifugio-ristorante dove aveva appena finito di lavorare, quando il suo scarpone si è impigliato in una rete sollevata dal vento, che l’ha fatto schiantare contro la base in cemento di un pilone.

L’incidente a Piancavallo

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo del 24 dicembre, nell’impianto sciistico della frazione del comune di Aviano. Il 32enne aveva staccato dal turno in una baita in quota dove lavorava come dipendente ed era salito sulla seggiovia Tremol uno, a circa 1.600 metri di altezza, per scendere a valle.

Secondo le ricostruzioni, una rete di protezione dell’impianto si è sganciata all’improvviso a causa del forte vento, impigliandosi nello scarpone dell’uomo e tirandolo giù dal sedile.

La località sciistica di Piancavallo, in provincia di Pordenone

La caduta dalla seggiovia

Nel tentativo di liberarsi dalla rete, l’uomo è scivolato sotto la barra di sicurezza, cadendo dalla seggiovia da un’altezza di 10 metri e schiantandosi contro la base di cemento di uno dei piloni.

Il violento impatto gli ha provocato gravissime lesioni al bacino, alle gambe e un grave trauma toracico.

Il ricovero in terapia intensiva

A causa del forte vento, l’elisoccorso non è potuto intervenire direttamente sul posto, costringendo il personale sanitario del 118 a portare il ferito in ambulanza fino alla località Castaldia, tra Aviano e Piancavallo, dove l’elicottero è potuto atterrare.

Trasportato all’ospedale di Udine, il 32enne originario di Mortara, nel Pavese, è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

Al momento sarebbe ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.

Sull’incidente indagano i carabinieri per accertare eventuali responsabilità relative alla sicurezza dell’impianto.