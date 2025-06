Cade dalle scale a Cairo Montenotte, il 19enne morto non era stato ammesso alla Maturità: ipotesi suicidio

Un giovane di 19 anni, residente a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, è stato trovato privo di vita nei pressi di una ex centrale elettrica dismessa. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata dell’11 giugno. In un primo momento si era ipotizzato un incidente legato alla vicinanza con il passaggio a livello ferroviario della linea Savona-Alessandria, ma con il passare delle ore l’attenzione si è spostata su una possibile ipotesi di suicidio.

Il ritrovamento a Cairo Montenotte

Secondo la ricostruzione degli investigatori riportate dai media locali, il ragazzo avrebbe raggiunto l’ultimo piano dell’edificio industriale abbandonato, per poi lanciarsi nella tromba delle scale.

Il corpo è stato rinvenuto da un amico, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Per il 19enne, di origini marocchine, non c’è stato nulla da fare. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso, mentre il corpo è stato trasferito in obitorio per ulteriori accertamenti.

La mancata ammissione alla maturità tra le cause del suicidio?

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, c’è anche un biglietto che il ragazzo avrebbe lasciato e che chiarirebbe almeno in parte i motivi del gesto. Fra le possibili cause del profondo malessere che lo avrebbe colpito c’è la mancata ammissione all’esame di maturità.

Il giovane era infatti iscritto al quinto anno di un Istituto Tecnico Industriale della provincia. Nei giorni precedenti alla tragedia, pare avesse vissuto con grande disagio l’esito negativo dell’anno scolastico.

Una tragedia che colpisce una comunità intera

Il dramma ha scosso profondamente la comunità di Cairo Montenotte, dove il ragazzo era conosciuto anche per la sua attività di volontariato presso la Croce Bianca. Il dolore ha toccato anche la comunità marocchina locale, integrata nel tessuto sociale della zona.

La madre, accorsa sul luogo della tragedia, è stata soccorsa a sua volta in stato di choc. Non sono ancora stati formulati reati specifici, ma la Procura di Savona valuterà l’apertura di un fascicolo per acquisire ulteriori elementi.

Le indagini in corso e l’ipotesi urbex

Non si esclude del tutto che il giovane si trovasse nell’ex centrale per motivi diversi dal suicidio. Gli investigatori stanno infatti valutando anche la pista dell’esplorazione urbana (urbex), pratica diffusa tra i giovani e spesso documentata sui social.

L’edificio in questione, dismesso da tempo, è noto come meta di “esplorazioni” non autorizzate. Gli inquirenti ascolteranno amici e familiari per ricostruire le ultime ore della vittima e chiarire definitivamente la dinamica dell’accaduto.