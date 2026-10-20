Cade e viene travolta dal trattore guidato dal padre a Roggiano Gravina, morta ragazzina di 13 anni
Una ragazza di 13 anni è morta schiacciata dal trattore guidato dal padre nel Cosentino
Tragedia in Calabria. Una ragazza di 13 anni è morta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava sul mezzo agricolo insieme al genitore quando sarebbe caduta, finendo schiacciata sotto le ruote del trattore. Inutili i soccorsi.
Morta 13enne a Roggiano Gravina
Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata dal trattore guidato dal padre.
La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre nelle campagne di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. Lo riporta Ansa.
Travolta dal trattore guidato dal padre
Secondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto mentre genitore e figlia stavano tornando a casa dopo il lavoro nei campi.
Stando a una prima ricostruzione, la 13enne si trovava assieme al padre sul mezzo agricolo quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra.
La ragazzina è finita così sotto le ruote del trattore, rimanendo schiacciata.
Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale del 118, ma i tentativi di rianimarla sono risultati inutili: per la 13enne non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi lesioni riportate.
Le indagini
Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della locale stazione e il medico legale.
Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.