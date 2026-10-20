NOTIZIE
Temi Caldi:

Cade e viene travolta dal trattore guidato dal padre a Roggiano Gravina, morta ragazzina di 13 anni

Una ragazza di 13 anni è morta schiacciata dal trattore guidato dal padre nel Cosentino

2 min di lettura

vitaloni

Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Calabria. Una ragazza di 13 anni è morta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava sul mezzo agricolo insieme al genitore quando sarebbe caduta, finendo schiacciata sotto le ruote del trattore. Inutili i soccorsi.

Morta 13enne a Roggiano Gravina

Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata dal trattore guidato dal padre.

La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre nelle campagne di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. Lo riporta Ansa.

Roggiano Gravina© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà
L'incidente a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza

Travolta dal trattore guidato dal padre

Secondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto mentre genitore e figlia stavano tornando a casa dopo il lavoro nei campi.

Stando a una prima ricostruzione, la 13enne si trovava assieme al padre sul mezzo agricolo quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra.

La ragazzina è finita così sotto le ruote del trattore, rimanendo schiacciata.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale del 118, ma i tentativi di rianimarla sono risultati inutili: per la 13enne non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della locale stazione e il medico legale.

Le  indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

morta-13enne-trattore-roggiano-gravina IPA

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo