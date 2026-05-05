Cade il governo in Romania dopo la sfiducia, chi è Ilie Bolojan ex primo ministro che sorrideva all'Europa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuova crisi politica in Romania. A due anni dall’annullamento delle elezioni presidenziali, Bucarest torna nel caos a causa della caduta del governo europeista di Ilie Bolojan. Il primo ministro liberale a capo del partito Pnl è stato sfiduciato con una mozione presentata dagli ex alleati del Partito Socialdemocratico, usciti dalla coalizione per unirsi con il partito di estrema destra Alleanza per l’unità dei rumeni (Aur).

La caduta del governo in Romania

La mozione di sfiducia, definita da Bolojan come “ingannevole, cinica e pretestuosa”, è stata votata con 281 “sì” sui 431 deputati presenti al Parlamento rumeno, sancendo la caduta del governo.

L’esecutivo resterà in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della formazione di una nuova maggioranza, che rischierebbe di aprire la strada all’estrema destra di George Simion. Proprio il leader del partito filorusso e anti-europeo Aur, sconfitto nelle elezioni presidenziali del 2025 da Nicusor Dan, ha chiesto in Aula le elezioni anticipate: “Ci assumiamo il futuro di questo paese, un futuro governo e restituiamo la speranza ai romeni”.

ANSA

La crisi in Romania

Simion ha orchestrato la mozione di sfiducia insieme ai socialdemocratici del Partidul Social Democrat, in una sorprendete alleanza con il partito sovranista, che non poco imbarazzo ha suscitato nel gruppo Socialisti e democratici del Parlamento europeo, di cui il Psd fa parte.

A scatenare la crisi di governo in Romania è stata proprio la scelta del Partito socialdemocratico di passare all’opposizione, in dissenso con il pacchetto di misure di austerità promosse da Bolojan per ridurre il deficit più alto dell’Unione europea (del 7,7%), che da cinque anni costa la procedura d’infrazione al Paese, e provare a sbloccare gli 11 miliardi di fondi Ue.

Chi è Ilie Bolojan

Il governo Bolojan si è insediato a giugno 2025 con una coalizione composta dal suo Partito Nazionale Liberale, i conservatori di destra di Unione Salvate la Romania (Uniunea Salvați România, USR), il partito di destra della minoranza ungherese Unione Democratica Magiara di Romania (Uniunea Democrată Maghiară din România, UDMR) e il Partito Socialdemocratico (Partidul Social Democrat, PSD).

Ex insegnante e manager con una lunga carriera da amministratore, il senatore liberale è stato presidente ad interim della Romania dal febbraio al maggio 2025 in seguito alle dimissioni di Klaus Iohannis, e in precendenza aveva ricoperto di presidente del Senato dal dicembre 2024 al giugno 2025.