Cade in un burrone per vedere i fuochi d'artificio vicino Lucca: morto il poliziotto Marco Alisciani

Il sovrintendente capo Marco Alisciani, poliziotto di stanza a Lucca, è morto dopo essere caduto in un burrone a Pescaglia, mentre cercava un punto per vedere i fuochi d’artificio durante la festa di Santa Maria a Pascoso. Per Alisciani difficili sono stati i soccorsi, risultati poi vani. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.

La questura di Lucca sono in lutto per la morte improvvisa del sovrintendente capo della polizia di Stato Marco Alisciani, 50 anni, che ha perso la vita dopo essere precipitato in un burrone nella località La Groppa, presso Pescaglia, a circa 30 chilometri dal capoluogo.

I carabinieri stanno effettuando accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, il poliziotto stava cercando un punto panoramico per assistere ai fuochi d’artificio della festa di Santa Maria a Pascoso.

Alisciani, quindi, avrebbe perso l’equilibrio, scivolando nel dirupo. Le ricerche, condotte dai soccorritori fino alle 4 del mattino, si sono concluse tragicamente: il terreno impervio ha reso difficili le operazioni e, una volta raggiunto, l’uomo era già senza vita.

Chi era Marco Alisciani

L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì 14 agosto, mentre il poliziotto, di stanza presso l’Ufficio Polizia Amministrativa, era libero dal servizio.

La questura di Lucca, in un messaggio, ha ricordato Marco Alisciani come “un collega apprezzato e un caro amico”, sottolineando anche il suo recente successo sportivo. Lo scorso giugno, infatti, il sovrintendente capo aveva conquistato il titolo di campione italiano di tiro al volo.

I messaggi di cordoglio

"La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella nostra squadra e nella nostra vita" si legge nel messaggio diramato sui social dai colleghi. "Ci uniamo al dolore della famiglia e offriamo loro tutto il nostro sostegno in questo momento difficile". Alisciani era consigliere di Federcaccia Lucca, che lo ha ricordato come "un amico speciale, un cacciatore appassionato della cinofilia e soprattutto un grandissimo tiratore". Del 50enne l'associazione ha sottolineato la "grande disponibilità, il suo impegno e la sua grande passione per la caccia. Sempre sorridente, e presente, amichevole, festoso e gentile, Marco era l'amico che ognuno di noi avrebbe voluto sempre avere accanto".

Anche il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha espresso sui propri profili social il cordoglio a nome di tutta la comunità.