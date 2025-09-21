Cade in un canale a Cremona mentre è a pesca con gli amici ma non riemerge più, morto 20enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È annegato in un canale navigabile dove stava pescando, forse nel tentativo di recuperare la canna da pesce finita in acqua. Il 20enne Florin Manea è morto a Cremona durante una domenica con gli amici. Il ragazzo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco dopo circa due ore di ricerche. Inutili i tentativi di rianimazione.

L’episodio a Cremona

Di cittadinanza rumena, ma arrivato dalla Germania, Manea era ospite da un mese di un amico a Tavazzano, in provincia di Lodi, dove stava cercando lavoro. Da lì il gruppo di sette amici era partito nelle prime ore di domenica 21 settembre per trascorrere una giornata di pesca nel canale navigabile di Cremona.

Secondo le testimonianze dei presenti, il 20enne si sarebbe allontanato di una decina di metri alla ricerca di un punto migliore. All’improvviso sarebbe scivolato: non sapeva nuotare.

La morte per annegamento

A La Provincia di Cremona, un’amica ha raccontato di aver “sentito gridare” e di essersi buttati in acqua nel punto dove si era posizionato Florin Manea, ma senza trovarlo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno effettuato una prima perlustrazione con un gommone. Il 20enne è stato trovato e recuperato soltanto dopo due ore di ricerche, intorno a mezzogiorno, con l’arrivo da Milano anche di una squadra di sommozzatori specializzati, del nucleo Saf dei vigili del fuoco di Cremona e di un elicottero da Varese per sorvolare la zona.

A quel punto però non c’è stato nulla da fare: i massaggi cardiaci degli operatori sanitari sono andati avanti per oltre mezz’ora, ma il ragazzo era già deceduto dopo essere stato per almeno un’ora sott’acqua.

I due morti annegati nell’auto caduta nel Po

A fine agosto, l’annegamento di altre due persone a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, finite nel fiume con l’auto dopo essere uscite di strada. La vettura si è inabissata sotto lo sguardo del conducente dell’automobile che seguiva la vettura sulla strada Argine Nord.

Dopo tre ore di ricerche, i sommozzatori hanno recuperato i corpi senza vita di un uomo e una donna.