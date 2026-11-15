Cade in un dirupo durante un inseguimento della polizia a Domodossola, morto ragazzo di 29 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 29 anni è morto a Bognanco, vicino a Domodossola, cadendo per 200 metri in un dirupo mentre era inseguito da alcuni poliziotti. Gli agenti lo avevano fermato, insieme a un amico, un 24enne, durante un controllo per il contrasto allo spaccio di droga nella zona. I due si sono dati alla fuga ma sono caduti in un burrone. Il 24enne è stato ritrovato con traumi gravi ed è stato portato in ospedale.

29enne durante un inseguimento cadendo da un burrone

Nella mattinata del 15 novembre un ragazzo di 29 anni è morto durante un inseguimento a piedi con la polizia, cadendo in un burrone di 200 metri in località Bei, frazione del comune di Bognanco, circa cinque chilometri a ovest di Domodossola.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Stampa, l’inseguimento si sarebbe svolto attorno alle 10 del mattino, con la prima chiamata al 118 che sarebbe arrivata alle 10:05.

Quando il personale del soccorso alpino e del 118 stesso è arrivato sul posto, però, per il ragazzo, di origini nordafricane e ancora in fase di identificazione, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Le stesse operazioni di ritrovamento del corpo sono state complicate. È stato necessario far intervenire un elisoccorso per individuare il corpo del ragazzo.

Il controllo anti spaccio e l’inseguimento

L’inseguimento sarebbe iniziato durante un controllo nel contesto di un’operazione congiunta di polizia e guardia di finanza per contrastare lo spaccio di droga.

Gli agenti avrebbero fermato due giovani, di 29 e 24 anni, che alla vista dei poliziotti sarebbero però fuggiti nei boschi. Qui è iniziato l’inseguimento.

Entrambi, poco dopo l’inizio della loro corsa, sarebbero però scivolati candendo nel dirupo per 200 metri.

Le condizioni del ragazzo ferito

Il personale del soccorso alpino e del 118 ha potuto intervenire per salvare il secondo ragazzo ritrovato vivo seppur con diversi traumi su tutto il corpo.

Le sue condizioni sono state valutate dai sanitari come non gravi. È stato trasportato al pronto soccorso in codice verde in modo che potesse ricevere le cure adeguate.