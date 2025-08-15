Cade mentre monta le luminarie di San Rocco a Valenzano vicino Bari, morto il titolare Gianni Faniuolo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia alla festa di San Rocco a Valenzano, vicino Bari, dove Gianni Faniuolo, 46 anni di Putignano, è morto cadendo da un cestello mentre sistemava le luminarie. Per il co-titolare dell’omonima azienda di illuminazione sono stati inutili i soccorsi. Annullati tutti gli eventi previsti dal 15 al 17 agosto in segno di lutto.

Caduta fatale per le luminarie a Valenzano

Quelle che dovevano essere giornate felici e spensierate hanno lasciato il posto in un attimo, inevitabilmente, al silenzio e al lutto. A Valenzano, in provincia di Bari, tutto era pronto per le celebrazioni della festa di San Rocco, in programma dal 15 al 17 agosto.

Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nelle prime ore del mattino di Ferragosto. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 6:30 la vittima si trovava su un cestello elevatore per completare l’allestimento delle luminarie.

Per ragioni non ancora chiarite, avrebbe quindi perso l’equilibrio cadendo al suolo. L’impatto è stato fatale, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo.

Le indagini per ricostruire la dinamica sono affidate ai carabinieri, affiancati dal Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della ASL di Bari.

Chi era Gianni Faniuolo

La vittima è Giovanni “Gianni” Faniuolo, 46 anni, originario di Putignano, titolare insieme ai fratelli della storica azienda di luminarie attiva da oltre un secolo e mezzo in Italia e all’estero.

Ricordato come grande lavoratore e persona gentile, simpatica e disponibile, dopo la diffusione della notizia si sono moltiplicati i messaggi di sconcerto e cordoglio per la sua improvvisa scomparsa.

Faniuolo, che oltre a gestire l’azienda era spesso in prima linea durante le lavorazioni alle installazioni luminose per le feste patronali, era molto stimato e conosciuto non soltanto in Puglia.

Annullata la festa a Valenzano

In segno di lutto per la morte di Gianni Faniuolo, l’amministrazione comunale di Valenzano ha disposto la cancellazione di tutti gli appuntamenti previsti per i tre giorni della festa, dal 15 al 17 agosto.

“Siamo senza parole” ha scritto sui social il sindaco Giampaolo Romanazzi. “È impossibile immaginare un momento di festa di fronte a un dolore così grande. Perciò, in accordo con la Curia, la Parrocchia e il Comitato Feste, abbiamo ritenuto doveroso annullare tutti gli eventi in programma per i 3 giorni dedicati a San Rocco”.

Fra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello del sindaco di Putignano, Michele Vinella. “Oggi la nostra comunità è stata profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Gianni Faniuolo, vittima di un incidente sul lavoro mentre vestiva a festa il Comune di Valenzano. Insieme alla Giunta, al Consiglio comunale e all’amministrazione tutta, ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi, in un abbraccio di cordoglio e vicinanza”.