Cade una trave sul palco del concerto di Raphael Gualazzi ad Agnone Cilento, il video della fuga del cantante

Un concerto di Raphael Gualazzi ad Agnone Cilento, in provincia di Salerno, è stato interrotto dopo che un sostegno delle luci del palco è crollato, mancando di poco il cantante, che è fuggito giusto in tempo per evitarlo. Tra le possibili cause del crollo il forte vento o un errore nel montaggio.

Raphael Gualazzi schiva un palo caduto sul palco

Il cantante e pianista Raphael Gualazzi ha schivato per pochi centimetri una trave di sostegno dell’illuminazione del palco di un suo concerto che si stava tenendo ad Agnone Cilento, in provincia di Salerno.

Gualazzi si è accorto giusto in tempo che la trave stava per cadergli addosso e si è alzato improvvisamente dal pianoforte che stava suonando, per schivare il grosso sostegno in metallo.

ANSA Raphael Gualazzi

La trave si è schiantata sul palco pochi attimi dopo che il cantante si era spostato. Sia Gualazzi, sia i membri della band che lo accompagnava durante il concerto, sia gli spettatori sono rimasti incolumi.

Paura tra il pubblico e concerto interrotto

Gualazzi e i due musicisti che lo accompagnavano hanno immediatamente lasciato il palco, anche per evitare di essere colpiti da possibili altri cedimenti.

Il cedimento della trave ha provocato paura in tutto il pubblico presente nella piazza del lungomare di via Marina Nuova. Gli spettatori sono stati fatti allontanare per paura di ulteriori cedimenti.

Il concerto è stato ovviamente interrotto e le autorità hanno ispezionato l’area e l’hanno messa in sicurezza, per paura che altre parti del palco potessero cedere improvvisamente e causare danni o feriti.

Le possibili cause del crollo

Sono diverse le possibili cause del crollo della trave che sosteneva le luci del concerto di Raphael Gualazzi ad Agnone Cilento.

La prima presa in considerazione dalle autorità, sulla quale si sta indagando, è un errore nel montaggio da parte del personale addetto all’allestimento della struttura.

Non è però da escludere che l’incidente non abbia responsabili. Come si vede anche dal video, infatti, sia prima, sia durante il concerto sulla piazza soffiava un forte vento, che potrebbe aver causato il crollo.