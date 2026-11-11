Caduta da cavallo fatale per Izzy Neale, morta a 22 anni durante una gara: la famiglia ha donato gli organi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La fantina australiana Izzy Neale è morta a 22 anni dopo una caduta da cavallo durante una gara. La sua famiglia ha confermato il decesso e ha annunciato che donerà gli organi per “dare ad altri la possibilità di vivere” e avere così “un po’ di conforto in questo momento di dolore immenso”.

Morta Izzy Neale: fatale la caduta da cavallo di domenica

Izzy Neale è caduta domenica 8 novembre durante la Warren Shire Cotton Cup all’ippodromo di Warren, nello stato del Nuovo Galles del Sud in Australia.

La giovane fantina, come riportato da The Independent, è stata trasportata in ospedale in elicottero in condizioni critiche. La sua famiglia ne ha annunciato il decesso martedì 10 novembre.

La nota della famiglia di Izzy Neale

In una nota, la famiglia di Izzy Neale ha annunciato: “È con profonda tristezza e con il cuore spezzato che annunciamo la scomparsa della nostra amata Izzy, circondata dai suoi familiari e dai suoi amici più cari”.

I parenti della giovane fantina l’hanno ricordata così: “Izzy ha iniziato ad andare a cavallo prima ancora di saper camminare. Il suo amore per i cavalli è stata una passione che l’ha accompagnata per tutta la vita e che, più recentemente, si è trasformata in un amore per le corse”.

La famiglia di Izzy Neale ha poi comunicato che saranno donati gli organi: “Grazie alla donazione di organi, Izzy darà ad altri la possibilità di vivere, portando un po’ di conforto alla nostra famiglia in questo momento di dolore immenso”.

La nota prosegue: “Siamo profondamente grati per l’amore, la gentilezza e il sostegno dimostrati a Izzy e alla nostra famiglia dai suoi amici, dalla comunità delle corse e da tutti coloro che ci sono stati vicini in questo momento straziante”.

Le altre recenti morti di fantini

La morte di Izzy Neale è l’ultima in ordine di tempo di una serie di decessi nel mondo delle corse dei cavalli.

Nell’ottobre del 2025, Tommie Jeaks, ritenuto uno dei giovani fantini più promettenti al mondo, è deceduto all’età di soli 19 anni. Nel marzo del 2026, invece, a perdere la vita è stato il 27enne Sam Lee, una figura di spicco nel circuito delle gare a ostacoli.