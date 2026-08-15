Caduta rovinosa per Massimo Boldi a Forte dei Marmi, ha battuto la testa: ora è ricoverato a Livorno

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Massimo Boldi è ricoverato a Livorno, dopo essere caduto a Forte dei Marmi, mentre stava facendo una passeggiata con alcuni amici. L’incidente si è verificato venerdì 14 agosto, intorno alle ore 17, davanti al caffè Principe. Il comico ha battuto la testa su un marciapiede e chi c’era con lui ha allertato il 118. Il personale sanitario giunto tempestivamente sul posto lo ha poi trasportato al pronto soccorso.

Massimo Boldi, caduta a Forte dei Marmi: il comico ha battuto la testa

In ospedale l’attore è stato sottoposto ad accertamenti, come riporta il quotidiano Il Tirreno. Non è chiaro se l’attore abbia avuto un malore o abbia semplicemente perso l’equilibrio. Quel che sembra certo è che è caduto rovinosamente, battendo la testa sul marciapiede.

Gli amici che si trovavano con lui e il personale del caffè Principe hanno prestato i primissimi soccorsi. Nel frattempo hanno chiesto aiuto al 118.

ANSA

Il trasferimento all’ospedale di Livorno

I sanitari hanno deciso di trasferire Boldi al pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Considerata la dinamica dell’accaduto e il trauma cranico riportato dal comico, i medici hanno poi optato per il trasferimento all’ospedale di Livorno.

Boldi sarà sottoposto a una serie di esami clinici di rito. Le sue condizioni per ora non sarebbero gravi e non desterebbero preoccupazioni particolari.

Boldi icona della comicità italiana

Nato a Luino il 23 luglio 1945, Boldi è uno dei comici più famosi del cinema italiano. Diversi i personaggi interpretati e diventati ‘cult’, come ad esempio l’iconico “Cipollino“.

La svolta artistica arrivò quando entrò nello storico Derby Club di Milano, il locale simbolo che negli anni ’70 fu una fucina di talenti del calibro di Cochi e Renato, Enzo Jannacci e Diego Abatantuono.

A partire dagli anni ’80, in programmi come Drive In e Grand Hotel, fece le sue prime apparizioni televisive, avendo grande successo.

La sua popolarità è cresciuta ancor più quando ha stretto un sodalizio artistico con il collega Christian De Sica, con il quale ha girato diversi cinepanettoni ottenendo incassi record.

In pochi sanno che Boldi, prima di avere successo come comico, ha suonato la batteria in diversi gruppi musicali tra gli anni ’60 e gli anni ’70.