Caduto il governo in Bulgaria, premier Zhelyazkov annuncia dimissioni dopo le manifestazioni: cos'è successo

A pochi mesi dall’entrata della Bulgaria nell’eurozona, è crollato il governo di Sofia guidato dal premier Rosen Zhelyazkov. Il colpo di grazia lo hanno dato le oceaniche proteste e manifestazioni organizzate nel Paese, a cui hanno partecipato in larga misura i giovani, che hanno alzato la voce contro la corruzione e l’abuso di potere. Alla fine Zhelyazkov, che governava dallo scorso gennaio, si è ritrovato costretto a rassegnare le dimissioni, insieme al suo esecutivo.

Bulgaria, il governo è crollato a causa delle proteste oceaniche

La crisi politica bulgara arriva in un momento delicato. A inizio 2026, il Paese entrerà a far parte della zona euro. Sarà il 21esimo membro dell’area della moneta unica.

Tanti cittadini, di recente, hanno cominciato a riempire le piazze per protestare contro alcune misure della bozza di Bilancio 2026. Le manifestazioni si sono poi trasformate in agitazioni di massa che hanno puntato il dito contro corruzione e abuso di potere.

ANSA Giovani in protesta a Sofia

Il governo è caduto. Dopo aver superato sei mozioni di sfiducia, non è sopravvissuto alla pressione popolare che ha spinto l’esecutivo verso un epilogo ineluttabile: le dimissioni.

“Persone di tutte le età, origini etniche e confessioni religiose si sono espresse a favore delle dimissioni: quest’impegno civico va sostenuto e incoraggiato”, ha dichiarato Zhelyazkov nell’annunciare il passo indietro del governo, aggiungendo che le decisioni dell’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale del Paese, “abbiano senso solo se esprimono la volontà sovrana del popolo”.

Cosa succederà ora: alleanza o nuove elezioni

Il presidente Roumen Radev consulterà ora i gruppi parlamentari. Se dopo i negoziati non si riuscirà a trovare una quadra per un’alleanza stabile, ci sarà la proclamazione di un governo ad interim e, successivamente, entro due mesi, saranno indette nuove elezioni.

A Sofia, nelle ore precedenti alle dimissioni del governo, decine di migliaia di persone si sono riversate nelle piazze e nelle vie del centro, mostrando una miriade di bandiere e cartelli con scritte come “la mafia al potere” e con slogan che hanno invitato, non carinamente, i membri dell’esecutivo a lasciare i loro incarichi.

Le proteste a Sofia guidate dalla Generazione Z

Fra tutti, i più critici sono stati i giovani della Generazione Z, che hanno dato vita a sit-in, cortei e flash mob contro la crescita della pressione fiscale e contro un sistema politico considerato immobile e clientelare.

I ragazzi hanno fatto apparire sulle facciate dei palazzi istituzionali termini come “Dimissioni” e “Mafia”, tramutando la protesta in un forte gesto simbolico contro le élite al potere.

Dopo la notizia delle dimissioni, le proteste non si sono del tutto placate, con diversi manifestanti che hanno continuato a contestare e a chiedere una rottura profonda con le vecchie pratiche.

Sono state invocate elezioni pulite e riforme strutturali in grado di fornire gli strumenti per far calare la corruzione.