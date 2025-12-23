Caduto l'aereo del capo di Stato Maggiore dell'esercito libico Mohammed Al-Haddad, era decollato da Ankara

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell’Esercito libico, il generale Mohammed Al-Haddad è precipitato in Turchia. L’aereo era decollato da Ankara ed era diretto a Tripoli. A dare la notizia è stato, su X, il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya. Messaggio di cordoglio da parte del primo ministro della Libia, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh.

Caduto l’aereo del capo di Stato Maggiore dell’esercito libico

Il contatto radar con l’aereo si è interrotto poco dopo la partenza da Ankara. La notizia è stata confermata anche dall’emittente turca NTV.

In risposta all’incidente, le autorità turche hanno chiuso lo spazio aereo della capitale ai voli. I dati di tracciamento dei voli, infatti, mostrano che gli aerei vengono dirottati dall’aeroporto di Esenboga di Ankara, in Turchia.

A bordo dell’aereo, un Falcon, viaggiavano cinque persone: tra loro il capo di Stato Maggiore dell’Esercito libico, il generale Mohammed Al-Haddad.

L’annuncio del ministro dell’Interno turco

A confermare per primo la notizia è stato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya: “Alle 20:52 di stasera è stato perso il contatto con il jet privato Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, decollato dall’aeroporto di Ankara Esenboga alle 20.10 per Tripoli”.

“Una richiesta di atterraggio d’emergenza è stata ricevuta nei pressi di Haymana. Tuttavia, il contatto con l’aereo non è stato successivamente ripristinato”, si legge ancora nel tweet.

Il contatto radar con il jet privato è stato perso alle 18:52 ore italiane, circa 30 minuto dopo il decollo dall’aeroporto di Ankara.

Ritrovati i rottami del jet privato

Le autorità turche hanno avviato le operazioni di ricerca e soccorso del velivolo, il Falcon 50 (che è un aereo civile e non militare).

L’aereo si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara. Lo riferisce Cnn Turk, aggiungendo che i rottami del velivolo sono stati ritrovati.

Il capo di Stato Maggiore dell’esercito libico Mohammed Al-Haddad stava rientrando, assieme ad altri alti funzionari, da una visita ufficiale in Turchia. Lunedì il Parlamento di Ankara ha approvato il prolungamento di due anni della missione militare turca in Libia.

Il messaggio del primo ministro libico

Il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha espresso “profondo dolore e cordoglio” per la notizia.

Il premier libico ha parlato di una “perdita grave per il Paese, per l’istituzione militare e per tutti i libici”, ricordando il servizio reso “con dedizione, disciplina e senso di responsabilità nazionale” dalle vittime.

Nel messaggio del premier, oltre ad Al-Haddad, vengono nominati anche il direttore dell’Autorità per la produzione militare, Mahmud al Qatiwi, il consigliere del capo di Stato maggiore Mohamed al Asawi Diab, e il fotografo dell’ufficio stampa Mohamed Omar Ahmed al Mahjoub.

Chi era Mohammed Al-Haddad

Capo di Stato maggiore delle forze armate libiche, Mohammed Al-Haddad ricopriva l’incarico dal 2022.

Nominato dall’ex primo ministro libico Fayez Al Sarraj, era una delle figure militari più importanti anche dell’attuale governo.

Dopo aver stretto rapporti militari principalmente con la Turchia, Al-Haddad nel 2023 aveva anche firmato un accordo militare con l’Italia per l’addestramento delle forze speciali libiche.