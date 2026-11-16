Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Livelli di ocratossina A oltre i limiti consentiti. Per questo il Caffè Bialetti aromatizzato alla nocciola, nelle versioni Perfetto Moka e Macinato Universale, è stato richiamato dal mercato. L’avviso è stato pubblicato dal ministero della Salute e riguarda tre lotti in confezioni da 250 grammi, prodotti da Bialetti Industrie nello stabilimento di Coccaglio, in provincia di Brescia.

Caffè Bialetti richiamato, i lotti di Perfetto Moka e Macinato Universale

Come riporta Il Fatto Alimentare, per il Caffè Perfetto Moka nocciola sono coinvolti il lotto LC5 BD160B, con termine minimo di conservazione al 9 giugno 2027, e il lotto LC5 BD161B, con termine minimo al 10 giugno 2027. Il motivo indicato nell’avviso è la presenza di ocratossina A in quantità superiori a quelle consentite dalla legge.

Per il Caffè Macinato Universale nocciola, invece, il richiamo riguarda il solo lotto LC5 BD160B, con termine minimo al 9 giugno 2027. Tutte le confezioni interessate arrivano dall’impianto di via Fogliano 1, a Coccaglio. Il prodotto è in vendita nei supermercati: per questo è importante controllare le etichette delle confezioni già acquistate.

Ocratossina, i rischi per la salute

L’ocratossina A è una micotossina, cioè una sostanza tossica prodotta in modo naturale da alcune muffe. Si può trovare in diversi alimenti, dai cereali alla frutta secca, fino al caffè.

Nel 2020 l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha aggiornato la sua valutazione, concludendo che la sostanza può essere genotossica, cioè in grado di danneggiare il Dna.

Gli esperti europei hanno confermato anche che può essere cancerogena per i reni. Per questo, ha spiegato l’Efsa, esistono motivi di preoccupazione sanitaria per la maggior parte dei gruppi di consumatori.

Come ricorda Altroconsumo, un’esposizione occasionale difficilmente provoca sintomi immediati: il rischio riguarda soprattutto il consumo ripetuto nel tempo.

Cosa fare se si ha in casa il caffè alla nocciola

Chi ha acquistato le confezioni deve controllare sulla confezione nome del prodotto, numero di lotto e data. Se corrispondono a quelli indicati nell’avviso, il caffè non va consumato e va riportato al negozio in cui è stato comprato.

L’elenco completo degli avvisi è consultabile nella sezione dedicata ai richiami sul sito del ministero della Salute.

Non è il primo richiamo di questo tipo per l’azienda. Circa un mese fa Bialetti aveva già ritirato un lotto di caffè macinato Perfetto Moka aromatizzato al caramello, sempre per la presenza di ocratossina A oltre i limiti di legge.