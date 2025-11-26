Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A, quali i lotti interessati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La catena di supermercati Penny Market ha segnalato che il produttore del caffè Gimoka ha richiesto il richiamo precauzionale di un lotto di uno dei suoi prodotti, il caffè gusto ricco. Il problema riscontrato sarebbe la possibile presenza di livelli oltre i limiti di legge di Ocratossina A all’interno delle confezioni.

Richiamato il caffè Gimoka

Il Gruppo Gimoka Spa ha comunicato il richiamo del lotto con codice H26A del suo caffè gusto ricco, distribuito dai supermercati del marchio Penny Market.

Il prodotto è venduto in confezioni da 250 grammi. Quelle richiamate hanno un termine minimo di conservazione che scade il 26 agosto del 2027.

Lo stabilimento dove il caffè è stato confezionato si trova ad Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio, in viale delle Industrie 4a.

Ministero della Salute La confezione richiamata

I rischi dell’Ocratossina A

L’Ocratossina A è una micotossina, una sostanza tossica prodotta solitamente dai funghi. I generi che la producono sono l’Aspergillus e il Penicillium.

È nefrotossica, quindi se ingerita in quantità superiori a quelle considerate sicure può causare seri danni ai reni. In dosi molto alte può danneggiare anche il sistema immunitario, ma anche causare epatiti e necrosi del sistema linfatico.

Il limite di legge per la concentrazione dell’Ocratossina A negli alimenti varia a seconda del prodotto, e va dagli 0,5 microgrammi per chilo per gli alimenti destinati ai bambini agli 80 microgrammi per chilo dell’estratto di liquirizia. Per il caffè è di 3 microgrammi per chilo.

Cosa fare se si è in possesso di una confezione richiamata

Le confezioni richiamate da Gimoka sono state già distribuite sugli scaffali dei supermercati e quindi è possibile, nonostante la prontezza del richiamo, che alcuni consumatori le abbiano già acquistate.

In questo caso, come sottolineato anche dal comunicato con cui il Ministero della Salute ha diffuso i dettagli del richiamo, per i consumatori è possibile riconsegnare le confezioni del lotto indicato presso il punto vendita in cui sono state acquistate.

Se la riconsegna sarà accompagnata anche da una prova d’acquisto, come uno scontrino fiscale, sarà possibile ottenere anche un rimborso.