Caffè per contrastare l'odore della cocaina a Trento, ma il trucco non inganna la polizia: arrestato

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È stato eseguito un arresto a Trento. Un uomo è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso con cocaina e hashish nascosti sia in auto che nella propria abitazione.

Operazione antidroga della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trento hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi in particolare sulla zona est della città. L’operazione rientrava in una più ampia attività di contrasto e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti che interessa il capoluogo trentino.

Durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno notato un soggetto straniero, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati allo spaccio, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’auto in sosta. L’uomo è stato visto armeggiare all’interno del bagagliaio del veicolo, attirando così l’attenzione degli investigatori.

Il sequestro della droga nell’auto

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo approfondito del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti alcuni sacchi e una borsa frigo, al cui interno erano nascosti numerosi involucri di cocaina e panetti di hashish. Per cercare di mascherare l’odore delle sostanze, l’uomo aveva posizionato accanto alla droga una confezione di caffè macinato aperta, nel tentativo di eludere eventuali controlli olfattivi.

La perquisizione domiciliare e il ritrovamento di altro stupefacente

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’arrestato. Anche qui, i poliziotti hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento, il taglio e la pesatura della droga. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche un quaderno con annotazioni relative alla contabilità dell’attività di spaccio e una somma di denaro contante superiore a 26 mila euro, nascosta in diversi punti dell’appartamento.

Complessivamente, l’attività antidroga ha portato al sequestro di circa un chilogrammo di cocaina e 900 grammi di hashish. Il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato e condotto presso gli uffici della Questura di Trento per le procedure di rito.

IPA