Caffè sempre più caro al bar, tazzina amara per gli italiani e prezzi più alti: quanto costa da Nord a Sud

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Bere un espresso al bar costa sempre di più in tutta Italia. Negli ultimi cinque anni si è assistito a un costante rincaro del prezzo del caffè che colpisce uno dei riti quotidiani più amati, portando la spesa media a livelli mai registrati prima e penalizzando le tasche dei consumatori.

Caro tazzina, prezzo del caffè mai così alto

Negli ultimi cinque anni il prezzo medio per un espresso al bancone è aumentato del 24,2%, passando dalle cifre del 2021 agli attuali 1,29 euro. Lo dice l’analisi condotta dal Centro di formazione e ricerca sui consumi in collaborazione con Assoutenti, che mostra un incremento medio di ben 25 centesimi a bevanda.

Un rincaro diffuso che trasforma una semplice pausa in un costo mensile ben più pesante per la maggior parte dei cittadini italiani.

ANSA

Le ragioni dietro l’aumento del prezzo del caffè

Alla base di questo fenomeno non c’è solo l’aumento della materia prima. A spingere in alto il listino figurano i rincari dei costi energetici e le spese generali di gestione sostenute dai gestori dei bar, che finiscono per essere trasferite sul consumatore finale.

Inoltre, le recenti tensioni logistiche internazionali nella filiera del caffè rischiano di ridurre le forniture e causare ulteriori pressioni sui listini.

Le differenze geografiche del caro tazzina

Il caro tazzina, però, non si distribuisce in modo omogeneo sul territorio nazionale.

Bolzano si conferma la città più onerosa d’Italia, dove per un caffè si arrivano a spendere in media 1,51 euro. Tazzina salata anche a Pescara (1,49), mentre nei bar di Belluno, Parma, Trento, Padova, Ferrara, Ravenna, Trieste, Treviso e Udine si arriva a spendere 1,40 euro.

Al contrario, la provincia più economica risulta essere Messina, dove il prezzo medio rimane contenuto a 1,06 euro. A Catanzaro, invece, il prezzo si aggira sotto 1,10 euro.

A Roma, così come a Siracusa e Pistoia, il caffè al bar costa attorno a 1,20 euro.

Guardando alle differenze, la classifica è diversa. La città che ha subito di più il rincaro negli ultimi cinque anni è Pescara, dove il prezzo della tazzina è salito del +49% rispetto al 2021, seguita da Parma (+41%), Bari (+39,5%), e dalla patria del caffè Napoli (+37,8%).

Le province con gli aumenti più contenuti sono Aosta, che segna un +6,7%, Cagliari, Biella e Reggio Emilia, con rincari attorno al +15%

Insomma, divario di prezzi che evidenziano una profonda differenza tra Nord e Sud, anche per colazione o per una pausa.