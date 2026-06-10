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Due arresti a Cagliari, dove due uomini sono stati fermati per tentato furto aggravato ai danni di un motociclo. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi sul lungomare Poetto, dove i sospetti sono stati individuati e bloccati dagli agenti dopo una segnalazione al 112 NUE.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la Sala Operativa ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di due persone sospette sul lungomare Poetto. I due, dopo aver tentato di caricare uno scooter su un furgone, hanno abbandonato il mezzo lungo la strada e si sono dati alla fuga a bordo del veicolo.

L’inseguimento e il ritrovamento dello scooter

Gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio, si sono immediatamente messi alla ricerca del furgone segnalato. Poco dopo, il veicolo è stato intercettato con a bordo due uomini che corrispondevano esattamente alla descrizione fornita dal testimone.

La denuncia della vittima

Nel frattempo, un altro equipaggio della Squadra Volante è stato avvicinato da un giovane che ha denunciato il furto del proprio motociclo. Il mezzo descritto dal ragazzo è risultato essere proprio quello rinvenuto poco prima dagli agenti sul lungomare Poetto.

L’arresto e la restituzione del veicolo

I due soggetti, rispettivamente di 24 anni e 45 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Dopo le formalità di rito, lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

I fatti sono stati sottoposti al vaglio del G.I.P., che ha convalidato l’arresto dei due uomini. Nei confronti del 45enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il contesto e le attività di prevenzione

L’episodio conferma l’efficacia dei servizi di controllo del territorio messi in atto dalla Polizia di Stato a Cagliari, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate come il lungomare Poetto, dove la tempestività dell’intervento ha permesso di sventare il furto e assicurare i responsabili alla giustizia.

IPA