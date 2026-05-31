Cagliari, nebbia sull'aeroporto e 4 voli con 600 passeggeri dirottati ad Alghero: la situazione adesso
Disagi per 600 passeggeri di voli Ryanair costretti ad atterrare ad Alghero a causa della fitta nebbia all'aeroporto di Cagliari
Disagi nella mattina del 31 maggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas a causa di un’inaspettata nebbia. Quattro voli Ryanair sono stati costretti a cambiare destinazione e atterrare all’aeroporto Alghero-Riviera del Corallo. Circa 600 passeggeri hanno dovuto fare i conti con questo imprevisto a causa della scarsa visibilità. Dopo alcune ore la situazione è tornata normale permettendo agli altri voli di decollare e atterrare senza problemi.
Nebbia all’aeroporto di Cagliari
Come riporta RaiNews, sono stati 600 i passeggeri sbarcati all’aeroporto di Alghero arrivati da Bologna, Torino, Bergamo e Ciampino
I collegamenti interessati sono stati quelli provenienti da Bologna, con arrivo previsto alle 7.10, da Torino e Bergamo, entrambi attesi alle 7.30, e infine il volo partito da Roma Ciampino che sarebbe dovuto atterrare a Cagliari alle 7.50.
Tutti gli aeromobili sono stati dirottati verso lo scalo del nord Sardegna.
L’ultimo volo a riuscire ad atterrare regolarmente a Elmas è stato un velivolo Ryanair proveniente da Verona.
Ha toccato la pista poco dopo la mezzanotte, alle 00.10.
Dopo alcune ore la situazione all’aeroporto di Cagliari si è normalizzata.
Il precedente di aprile
Anche ad aprile era avvenuto un fenomeno meteorologico simile costringendo l’aeroporto di Cagliari a fronteggiare alcune problematiche.
Un’improvvisa e fitta nebbia aveva causato disagi nella mattina del 6 aprile.
In quella giornata i voli Ryanair provenienti da Torino, Malpensa, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga erano stati costretti ad atterrare nello scalo di Alghero.
Nebbia a maggio, i motivi
Come spiega il Consorzio Lamma, la nebbia a maggio si forma a causa del fenomeno della nebbia da avvezione.
Aria calda e molto umida scorre sopra una superficie marina o terrestre ancora relativamente fredda.
Questo passaggio provoca la condensazione del vapore acqueo.
Il fenomeno si verifica in primavera per contrasto termico, presenza di alte pressioni e inversione termica.
In genere l’aria più calda che sovrasta la fredda vicino al suolo o all’acqua determinano una nebbia compatta, tipica delle prime ore del giorno.
Nelle zone costiere o umide, questa combinazione di forte irraggiamento solare e umidità residua produce la nebbia primaverile.