Cagliari, nebbia sull'aeroporto e 4 voli con 600 passeggeri dirottati ad Alghero: la situazione adesso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Disagi nella mattina del 31 maggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas a causa di un’inaspettata nebbia. Quattro voli Ryanair sono stati costretti a cambiare destinazione e atterrare all’aeroporto Alghero-Riviera del Corallo. Circa 600 passeggeri hanno dovuto fare i conti con questo imprevisto a causa della scarsa visibilità. Dopo alcune ore la situazione è tornata normale permettendo agli altri voli di decollare e atterrare senza problemi.

Nebbia all’aeroporto di Cagliari

Come riporta RaiNews, sono stati 600 i passeggeri sbarcati all’aeroporto di Alghero arrivati da Bologna, Torino, Bergamo e Ciampino

I collegamenti interessati sono stati quelli provenienti da Bologna, con arrivo previsto alle 7.10, da Torino e Bergamo, entrambi attesi alle 7.30, e infine il volo partito da Roma Ciampino che sarebbe dovuto atterrare a Cagliari alle 7.50.

Tutti gli aeromobili sono stati dirottati verso lo scalo del nord Sardegna.

L’ultimo volo a riuscire ad atterrare regolarmente a Elmas è stato un velivolo Ryanair proveniente da Verona.

Ha toccato la pista poco dopo la mezzanotte, alle 00.10.

Dopo alcune ore la situazione all’aeroporto di Cagliari si è normalizzata.

Il precedente di aprile

Anche ad aprile era avvenuto un fenomeno meteorologico simile costringendo l’aeroporto di Cagliari a fronteggiare alcune problematiche.

Un’improvvisa e fitta nebbia aveva causato disagi nella mattina del 6 aprile.

In quella giornata i voli Ryanair provenienti da Torino, Malpensa, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga erano stati costretti ad atterrare nello scalo di Alghero.

Nebbia a maggio, i motivi

Come spiega il Consorzio Lamma, la nebbia a maggio si forma a causa del fenomeno della nebbia da avvezione.

Aria calda e molto umida scorre sopra una superficie marina o terrestre ancora relativamente fredda.

Questo passaggio provoca la condensazione del vapore acqueo.

Il fenomeno si verifica in primavera per contrasto termico, presenza di alte pressioni e inversione termica.

In genere l’aria più calda che sovrasta la fredda vicino al suolo o all’acqua determinano una nebbia compatta, tipica delle prime ore del giorno.

Nelle zone costiere o umide, questa combinazione di forte irraggiamento solare e umidità residua produce la nebbia primaverile.