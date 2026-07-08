Cairo apre all'addio di Enrico Mentana e nega che La7 sia contro Giorgia Meloni, "non ci sono bolscevichi"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Urbano Cairo, nel giorno in cui sono stati presentati i nuovi palinsesti di La7, ha parlato anche della situazione contrattuale di Enrico Mentana, non escludendo un addio alla rete da parte del ‘Direttore’ che, pochi giorni fa, aveva criticato in parte la linea editoriale del canale. Il giornalista ha affermato che La7 è spesso schierata contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Cairo ha risposto dicendo di non credere che vadano in onda “pericolosi bolscevichi“.

La7 criticata da Mentana, Cairo: “Non credo stiamo parlando di pericolosi bolscevichi”

“Tv anti Meloni? Noi siamo una rete che non ha mai fatto sconti a nessun governo, da quando sono editore dal 2013 ho ricevuto costantemente telefonate da chi governava. Oggi La7 ha dei programmi che fanno attenzione a quello che avviene, ospitiamo protagonisti della politica italiana. Alcuni vengono, altri no”. Così si è espresso Cairo, come riportato da LaPresse, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione.

“Quando Mentana è arrivato – ha aggiunto – non è che La7 fosse tanto diversa da oggi, all’epoca c’erano conduttori come Gad Lerner e Michele Santoro che non facevano certo sconti al governo Berlusconi. Abbiamo sempre avuto uno sguardo critico verso chi governa, ma non credo stiamo parlando di pericolosi bolscevichi”. Noi siamo una rete apertissima a dare voce a tutti”.

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Cairo ha anche risposto alla domanda relativa a un suo interessamento per eventualmente portare a La7 Federica Sciarelli, che pochi giorni fa ha reso noto di aver deciso di lasciare dopo 22 anni la conduzione di Chi l’ha visto.

“Non l’ho chiamata, anche se la stimo moltissimo – ha raccontato il patron di La7 – La chiamai molti anni fa, ma lei era molto legata alla Rai e non accettò di venire. Lei sa che da noi le porte sono sempre aperte; è una conduttrice bravissima, credo farà altre cose”.

Sulla situazione contrattuale di Mentana ha dichiarato: “Ci vedremo a ridosso della scadenza per vedere se c’è da parte sua la voglia di continuare nel rispetto dei contratti o se ha voglia di fare altro”.

Cosa ha detto Mentana su La7 e il governo di Giorgia Meloni

A inizio giugno, Mentana ha rilasciato un’intervista al Festival della TV di Dogliani, sostenendo che La7 sia schierata apertamente contro il governo Meloni

In particolare, il ‘Direttore’ ha parlato di posizionamento “netto e marcato” dipeso dal fatto che “tutti i programmi di La7 hanno la stessa impostazione, hanno gli stessi ospiti, hanno lo stesso orientamento”. Mentana ha sostenuto che “è una televisione che sicuramente ha ospitato penso almeno un centinaio di volte nell’ultimo anno solare Schlein e Conte“, i leader dei due principali partiti di opposizione, e che invece ai rappresentanti dell’esecutivo e della destra è stato dato meno spazio.

Chi erano i bolscevichi

Il riferimento di Cairo ai bolscevichi rimanda alla frazione di maggioranza del Partito operaio socialdemocratico russo, costituitasi durante il secondo congresso (Londra 1903) e facente riferimento a Lenin.

Ritenendo indispensabile la formazione di un partito di avanguardia, partecipato da rivoluzionari di professione e caratterizzato da una disciplina di tipo militare, i bolscevichi si opponevano ai menscevichi, che avevano un’organizzazione più ampia ed elastica.

Dopo la rivoluzione del 1917, i bolscevichi presero il potere e nel 1918 assunsero il nome di Partito comunista russo (bolscevico), poi trasformatosi nel 1925 in quello di Partito comunista (bolscevico) dell’URSS.

Cairo non esclude un futuro in politica

Digressioni storiche a parte, Cairo comunque non ha escluso un futuro in politica: “Mi piacerebbe andare un po’ in vacanza o fare il politico. Nella vita non si sa mai, tutto è possibile, niente è impossibile. Non si può mai escludere niente“.

I palinsesti di La7 della stagione TV 2026/2027

La7 ha presentato i palinsesti della stagione TV 2026/2027. Tutti i principali volti della rete sono stati confermati. Questa la griglia del prime time:

Lunedì Corrado Augias conduce La Torre di Babele;

Martedì Giovanni Floris conduce diMartedì;

Mercoledì Aldo Cazzullo conduce Una Giornata Particolare;

Giovedì Corrado Formigli conduce Piazzapulita;

Venerdì Diego Bianchi conduce Propaganda Live;

Sabato Massimo Gramellini conduce In altre Parole (in onda a partire dall’access).

In access prime time confermata Lilli Gruber con Otto e Mezzo dal lunedì al venerdì, mentre alla domenica spazio a In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese.

Nel preserale è confermato per il secondo anno Ignoto X, condotto da Pino Rinaldi. Enrico Mentana sarà di nuovo il direttore del TgLa7. Torneranno nel corso della stagione anche i suoi speciali e le ‘maratone’.

Tra le novità della nuova stagione di La7 spicca la serie M – Il Figlio del Secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati.