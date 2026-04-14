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È di 3 soggetti napoletani arrestati per pubblica intimidazione e porto illegale di armi aggravati dalle modalità mafiose il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel Parco Verde di Caivano. L’azione, eseguita su ordinanza del GIP di Napoli, è stata motivata dal tentativo di affermare una nuova egemonia criminale nel territorio.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione al provvedimento nei confronti di 3 soggetti napoletani, ritenuti gravemente indiziati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, reati aggravati dalle modalità mafiose.

La ricostruzione della “stesa” nel Parco Verde

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica di una “stesa” avvenuta il 27.9.2025 all’interno del Parco Verde di Caivano. In quell’occasione, 9 soggetti a bordo di 5 ciclomotori hanno esploso in aria almeno 8 colpi d’arma da fuoco. Le indagini hanno consentito, al momento, di identificare 3 dei presunti responsabili dell’azione criminale.

Il movente: la lotta per il controllo del territorio

Gli inquirenti ipotizzano che il movente dell’azione sia legato al tentativo di affermare una nuova egemonia criminale nel Parco Verde di Caivano. Tale tentativo sarebbe stato messo in atto da soggetti collegati alla criminalità organizzata napoletana, in seguito ai recenti fermi di esponenti di vertice del clan “Ciccarelli”.

Nuovi assetti criminali e interessi sul traffico di stupefacenti

Le indagini delineano la formazione di nuovi assetti criminali, con l’interesse di consorterie camorristiche di Napoli – in particolare della zona di Scampia – sul redditizio settore del traffico di stupefacenti nel Parco Verde di Caivano. La “stesa” sarebbe quindi un segnale di forza e un tentativo di consolidare il controllo del territorio da parte di nuovi gruppi criminali.

IPA