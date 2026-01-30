Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono state denunciate due persone e 15 quintali di legna sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestali in provincia di Cosenza. L’intervento è stato effettuato per l’ipotesi di furto aggravato di legname, avvenuto in un bosco demaniale del Comune di Marano Marchesato.

Operazione dei Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Cosenza, con il supporto dei colleghi di Montalto Uffugo, hanno svolto un servizio di perlustrazione in area montana, precisamente nella località “Orzatelle” del Comune di Marano Marchesato. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno udito il rumore di una motosega, tipico delle operazioni di abbattimento e sezionatura degli alberi.

Il controllo e il sequestro

Individuata la zona da cui proveniva il rumore, i militari hanno notato un autocarro con due persone a bordo che tentava di allontanarsi dal luogo. Dopo aver fermato il veicolo, i Carabinieri hanno proceduto a un controllo del carico, riscontrando la presenza di legna di faggio appena tagliata. I fermati, entrambi residenti a Cerisano, non sono stati in grado di dimostrare la legittima provenienza del materiale trasportato. Sul mezzo sono state inoltre trovate due motoseghe e un’accetta.

Accertamenti e rilievi sul posto

Attraverso i rilievi effettuati, è stato possibile stabilire che il legname proveniva da un vicino bosco ceduo di faggio, appartenente al demanio civico del Comune di Marano Marchesato. Gli agenti hanno constatato il taglio recente di otto piante di faggio di grandi dimensioni. I tronchi sezionati sono stati rinvenuti sull’autocarro, mentre sul luogo del taglio sono rimasti i cimali e la ramaglia.

Sequestro e indagini in corso

Alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro probatorio della legna e degli strumenti rinvenuti sul veicolo. Il sequestro è stato successivamente convalidato dal Pubblico Ministero. Il procedimento penale per l’ipotesi di furto aggravato è attualmente nella fase delle indagini preliminari, in attesa della verifica processuale e del contraddittorio con la difesa.

IPA