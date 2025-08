Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per aggressione aggravata da motivi omofobi a Catania: le vittime sono state colpite in una paninoteca il 26 aprile scorso. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale catanese, dopo che la Polizia ha ricostruito i fatti attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Catania ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due giovani, rispettivamente di 19 anni e 21 anni. I due sono stati ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con un minorenne, dei reati di violenza privata tentata e consumata e lesioni aggravate. Le aggravanti contestate riguardano la partecipazione di un minore, l’uso di armi e la finalità di discriminazione omofoba.

L’aggressione nella paninoteca

L’episodio si è verificato il 26 aprile scorso, quando tre giovani sono stati aggrediti all’interno di una paninoteca di Catania. Le vittime hanno riportato lesioni con prognosi variabili tra i 7 giorni e i 21 giorni. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’attacco grazie a testimonianze oculari, riconoscimenti fotografici, immagini di videosorveglianza e analisi dei profili social degli indagati.

La matrice omofoba dell’attacco

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il movente dell’aggressione è stato individuato nella natura omofoba dei discorsi delle vittime, che avrebbero infastidito i due giovani arrestati e il loro complice minorenne. Gli aggressori hanno reagito con schiaffi, calci, pugni e persino lanciando degli sgabelli contro i ragazzi presi di mira.

L’intervento dei presenti e la fine della violenza

Le conseguenze dell’attacco sono state in parte limitate grazie all’intervento tempestivo di una ragazza, che ha utilizzato uno spray al peperoncino per disperdere gli aggressori. Un operatore ecologico, presente sul posto, è riuscito a bloccare uno dei giovani mentre stava colpendo una delle vittime con un casco. Grazie a questi gesti, la situazione non è ulteriormente degenerata.

Le indagini e le misure cautelari

La ricostruzione dei fatti da parte della Squadra mobile di Catania ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per l’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti dei due maggiorenni. Per il minorenne coinvolto, procede la competente procura. L’azione degli agenti si è basata su un lavoro meticoloso di raccolta delle prove, tra cui le testimonianze dei presenti, i video delle telecamere di sorveglianza e l’analisi dei social network, che hanno confermato la matrice omofoba dell’aggressione.

