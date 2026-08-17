Calci e pugni a un leone marino a San Diego, 18enne rischia carcere e maxi multa dopo il video virale

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Un 18enne rischia fino a un anno di carcere e una maxi multa vicina a 100mila dollari per aver colpito a calci e pugni un leone marino a La Jolla Cove, a San Diego. L’episodio, documentato con un video diventato virale sui social, ha scatenato il web e gli animalisti. Il giovane, che si è dichiarato colpevole dopo la bufera che lo ha investito a seguito della pubblicazione delle immagini su internet, dovrà difendersi per cercare di ottenere uno sconto della pena. L’udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.