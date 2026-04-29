Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano, per De Corato di FdI "se l'è cercata"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un uomo di 33 anni è stato aggredito a Milano mentre stava strappando manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù del Msi ucciso il 29 aprile 1975. L’episodio è avvenuto nella zona di Città Studi, a poche ore dal corteo commemorativo annuale. Sul caso indagano i carabinieri, mentre fanno discutere le parole del deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, secondo il quale la vittima del pestaggio “se l’è cercata”.

Aggredito prima della manifestazione per Sergio Ramelli, cosa è successo

L’aggressione è avvenuta poco prima di mezzanotte in via Aselli, vicino a piazzale Gorini, cioè la zona stabilita come partenza del corteo serale in memoria di Sergio Ramelli.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 33enne stava strappando alcuni manifesti commemorativi suscitando la reazione di un gruppo di persone. Queste l’hanno raggiunto a bordo di un’auto e, una volta scese, l’avrebbero picchiato con calci e pugni.

ANSA

Ferito a un sopracciglio, il 33enne è stato soccorso e trasportato in codice verde alla Clinica Città Studi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili del pestaggio, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte nella zona.

Il racconto di un testimone: “Sono stato colpito anch’io”

Dopo qualche ora è emersa una testimonianza diretta dell’aggressione al 33enne, il cui autore ha chiesto di restare anonimo per la sia sicurezza personale. “Stavo tornando a casa e ho visto che questo ragazzo era stato picchiato“, ha riferito.

“Gli ho consigliato di andare in ospedale e mentre ero là è arrivata un’altra auto, sono scese alcune persone e ci hanno attaccati. Sono stato colpito con un calcio e sono caduto a terra. Ho avuto paura perché temevo di essere preso a calci, allora ho cercato di allontanarmi il più veloce possibile”.

Il testimone ha sporto denuncia contro ignoti, in quanto non è riuscito a focalizzare le fattezze dei responsabili. “Non avevano il volto coperto, ma è stato tutto velocissimo e non sono riuscito a vederli in faccia”.

Le parole di De Corato di Fratelli d’Italia: “Se l’è cercata”

Oltre alla violenza, a far discutere è stato anche il commento di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia. “Uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave, che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato… non aggiungo altro”.

E ha aggiunto: “È stato picchiato perché ha voluto andarsele a prendere”. Parole che hanno immediatamente scatenato polemiche. De Corato ha in ogni caso condannato “fermamente la grave aggressione”

Un’aggressione “che ricorda gli anni bui, in cui prevalevano odio e violenze delle quali prendo le distanze senza se e senza ma. Sottolineo, però, proprio oggi, che mezzo secolo il centrosinistra milanese non ha mai messo un simbolo sui muri, o intitolato qualcosa di concreto, né per Sergio Ramelli né per Enrico Pedenovi, cosa che invece ha fatto, al contrario, per Dario Fo e per Giuseppe Pinelli”.

Più netta la posizione di Romano La Russa, assessore regionale lombardo ed esponente di FdI, il quale ha condannato l’episodio senza distinguo. “Se questo è avvenuto e il responsabile è uno di destra ovviamente è da condannare tanto quanto fosse stato uno di sinistra“, ha dichiarato.

Non si sono fatte attendere le repliche anche dal fronte del centrosinistra. Il segretario milanese del Partito Democratico, Alessandro Capelli, ha definito l’aggressione “grave e inaccettabile” in quanto segnale di “un clima che non può essere sottovalutato”.

Polemiche per il sindaco Beppe Sala senza fascia tricolore

A margine della commemorazione per i 51 anni dalla morte di Sergio Ramelli, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno polemizzato col sindaco di Milano Beppe Sala. Perché questi, come ogni anno e com’è suo costume anche durante altre commemorazioni pubbliche, non ha indossato la fascia tricolore.

“Torniamo ogni anno sulla stessa questione. Io vado a ricordare le vittime di destra e di sinistra, l’ho detto tante volte”, ha precisato Sala. “La fascia la uso molto raramente, mentre altri sindaci la usano quasi sempre. È una scelta personale, ormai dopo dieci anni”.

Il primo cittadino ha inoltre risposto “a distanza” al presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo il quale serve una “pacificazione” dopo la violenza politica degli Anni Settanta.

“La società italiana è pacificata, poi esistono atteggiamenti e comportamenti che non sono in linea con il nostro modo di vivere”, ha dichiarato Sala. “Quindi semmai il tema è da un lato di colpire e di punire chi ha questo atteggiamento, e dall’altro lato che la politica abbassi i toni”.

“Sono passati così tanti anni che quello che doveva essere fatto è stato fatto, quindi io punterei proprio alla concretezza del momento, dei comportamenti, di quello che non va. Una parte della colpa è di noi politici che per motivi di consenso, non riusciamo a trasmettere quella tranquillità di cui invece ci sarebbe molto bisogno”.