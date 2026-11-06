Calciatore 14enne della Tritium morto investito a Ghisalba dopo l'allenamento, spesso faceva 23 km a piedi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha perso la vita a soli 14 anni dopo essere stato travolto da un’auto nel tragitto dal campo di allenamento a casa. Un giocatore delle giovanili della Tritium, società di serie D dell’hinterland milanese, è morto investito a Ghisalba, mentre camminava sotto la pioggia sulla provinciale. Un tratto di strada che percorreva spesso a piedi per 23 chilometri fino a Martinengo, dove viveva con la famiglia.

Il 14enne morto investito a Ghisalba

La morte del giovane calciatore risale al 22 ottobre, dopo diverse ore di agonia nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII, ma lo shock per la notizia riecheggia ancora tra i compagni, i dirigenti e le famiglie della piccola società tra le province di Milano e Bergamo.

Il 14enne è stato investito sull’ex statale 498, intorno alle 22.30 di martedì 20 ottobre, al rientro dall’allenamento. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, stava camminando borsone in spalla sul bordo della careggiata, quando è stato investito alle spalle da un’auto dopo aver superato la zona commerciale di Ghisalba, a circa un chilometro da casa.

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I chilometri a piedi del giovane calciatore

Da quanto riportato dalla redazione di Bergamo del quotidiano, stando alle prime ricostruzioni il ragazzo potrebbe essere stato accompagnato in auto fino a lì, per poi proseguire a piedi fino a Martinengo, dove viveva con la famiglia di origine marocchina.

Complice la pericolosità del tratto di strada quasi al buio e la scarsa visibilità a causa dell’acquazzone che si era scatenato, l’automobilista in transito in quel momento non si sarebbe accorto del 14enne e l’ha travolto.

Il cordoglio della Tritium

Anche nella società di calcio dove giocava l’anno scorso, la Uso Zanica, i dirigenti erano a conoscenza del fatto che il giovane calciatore tornava spesso a piedi “e cercavamo di dargli un passaggio tutte le volte che si poteva” come ha spiegato al Corriere uno dei responsabili della squadra.

Spesso la famiglia non poteva accompagnarlo fino al campo di allenamento e per giocare nuova società dove si era trasferito, la Tritium, era disposto a fare anche oltre 20 chilometri a piedi, pur realizzare il suo sogno.

Come raccontato da compagni e dirigenti della squadra, il ragazzo arrivava con indosso la maglietta del Marocco, che desiderava di indossare un giorno.

“Ti ricorderemo per il tuo sorriso, la tua presenza in campo e i momenti condivisi con compagni, allenatori e dirigenti. Ci stringiamo alla famiglia e agli amici in questo momento di immenso dolore” ha scritto la Tritium in un post dedicato alla memoria del ragazzo.

“Siamo sconcertati da questa tragedia” ha detto al Corriere di un dirigente sportivo della società, spiegando di essere al corrente che il ragazzo “rientrava in autonomia, qualche volta in bici, qualche volta con un pullman. Quando era possibile, gli si dava un passaggio. Proprio per questo gli avevamo suggerito di trasferirsi in una società più vicina a casa e che l’avremmo aiutato a trovarla, ma non aveva voluto”.