Calciatore accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento, Bruno Petrone è in gravi condizioni

Un giovane di 18 anni, incensurato, è stato accoltellato a Napoli, nel quartiere di Chiaia, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Il ragazzo, Bruno Petrone, un calciatore semiprofessionista, è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni: è stato colpito da due fendenti dopo un inseguimento che ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire.

È ancora avvolta nel mistero l’aggressione a un giovane in pieno centro a Napoli, avvenuta intorno all’una di notte e che ha portato al ferimento di un ragazzo di 18 anni di nome Bruno Petrone.

Questi si trova ora ricoverato all’ospedale San Paolo dov’è stato portato d’urgenza: il 18enne è stato operato e si trova ancora in gravi condizioni.

L’aggressione nella notte

L’aggressione risale intorno all’1.15 della notte tra il 26 e il 27 dicembre ed è avvenuta nel cuore della movida napoletana, a via Bisignano, nella zona dei “baretti”. Qui Petrone stava passeggiando con alcuni amici quando è stato avvicinato da sconosciuti – erano in quattro o cinque – in sella ad almeno due scooter.

Al culmine di questo inseguimento, il diciottenne è stato raggiunto da due fendenti inferti con arma da punta e taglio che lo hanno colpito al lato sinistro del ventre e al fianco sinistro. Dopo l’aggressione, gli assalitori si sono dati alla fuga.

La sequenza è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza della zona e spingono a credere si sia trattata di una sorta di spedizione punitiva.

Chi è il calciatore Bruno Petrone

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia Napoli Centro e i militari della stazione di Chiaia che sono subito intervenuti, insieme al personale del 118 che ha soccorso il ragazzo. Ora all’ospedale San Paolo in Rianimazione e in condizioni gravi, il giovane è stato operato nella notte: gli è stata asportata la milza e suturate le ferite in diverse parti del corpo.

Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia portato all’aggressione che, dalle modalità, sembra programmata: sono stati ascoltati a lungo gli amici del 18enne che erano con lui al momento del ferimento.

Bruno Petrone è uno studente, incensurato, residente nel centro di Napoli ma originario di Minturno. È un calciatore dilettante che milita oggi all’Angri, squadra della provincia di Salerno del campionato di Eccellenza, ma in passato è stato tesserato per il Sorrento, club col quale ha anche esordito in Serie C nel 2024.