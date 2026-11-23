Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Espulso durante una partita di Terza Categoria a Marsala, un calciatore è tornato in campo impugnando un coltello a scatto, minacciando gli avversari e afferrando per il collo un dirigente. Lo ha denunciato dall’Athletic Partanna dopo la gara contro il Galactic Paolini, disputata domenica 22 novembre al Polisportivo Di Dia di Strasatti, in provincia di Trapani. L’arbitro ha sospeso l’incontro ed è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Cosa è successo a Marsala

L’episodio è avvenuto durante Galactic Paolini-Athletic Partanna, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria, girone unico di Trapani. Le tensioni erano cominciate fin dai primi minuti, quando il numero 10 dei padroni di casa ha rivolto ripetuti insulti ai dirigenti e ai calciatori seduti sulla panchina avversaria.

La situazione è precipitata dopo uno scontro di gioco. Il giocatore della formazione di casa, dopo aver perso il pallone, ha colpito più volte a calci un avversario mentre il gioco era fermo. L’arbitro ha quindi espulso il calciatore.

Nella medesima circostanza è stato allontanato anche l’allenatore dell’Athletic Partanna, intervenuto in campo. A quel punto il numero 10 del Galactic Paolini ha raggiunto gli spogliatoi, per poi presentarsi nuovamente sul terreno di gioco con un coltello a scatto.

La denuncia: “Dirigente afferrato per il collo”

Il momento più grave è descritto nel comunicato pubblicato dall’Athletic Partanna, nel quale la società ricostruisce quanto è accaduto dopo l’espulsione. “Una volta uscito dal campo, il n. 10 del Paolini è tornato dagli spogliatoi impugnando un coltello a scatto minacciando mister, dirigenti e calciatori“, denuncia il club.

Le minacce sono state reiterate per diversi minuti, fino a coinvolgere direttamente un componente della dirigenza ospite. Il giocatore, sempre secondo il racconto della società, è arrivato ad “afferrare per il collo un nostro dirigente, mentre aveva ancora l’arma nell’altra mano”. L’Athletic Partanna ha definito l’accaduto un “episodio gravissimo e inaccettabile”, denunciando una situazione di grave pericolo per i propri tesserati.

Partita sospesa dall’arbitro, chiamato il 112

Di fronte a una tale situazione, il direttore di gara ha deciso di sospendere definitivamente l’incontro, senza consentire la ripresa del gioco. Il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Nel comunicato il club riferisce che la testimonianza del direttore di gara ha confermato i fatti denunciati. L’Athletic Partanna ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alle autorità competenti e agli organismi della Federazione Italiana Giuoco Calcio per “tutelare i propri tesserati e la società in tutte le sedi opportune”.

La condanna della Lega Nazionale Dilettanti

Sull’episodio è intervenuto anche Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, il quale ha espresso dura condanna per l’episodio avvenuto nella città in provincia di Trapani. “Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport”, ha dichiarato.

“Il calcio deve essere un luogo di aggregazione, rispetto e sana competizione, non può diventare teatro di violenza, minacce e, soprattutto, di episodi in cui si arriva a impugnare un coltello”. Il presidente della LND Sicilia ha quindi chiesto un intervento rapido degli organi disciplinari, subordinando eventuali sanzioni all’accertamento delle responsabilità.

“Qualora le responsabilità venissero accertate, mi aspetto provvedimenti severi e l’inibizione dai campi di calcio per chi si è reso protagonista di un gesto così grave”.