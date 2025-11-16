Calciatore ruba in casa del dirigente della squadra rivale, lo riconoscono dai video di sorveglianza: preso

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Denunciato un furto in un appartamento di Forio, uno dei comuni dell’isola di Ischia. A essere presa di mira è la casa di un dirigente sportivo dell’a.s.d. Real Forio. I video delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo che ruba una ingente somma di contanti. Il ladro è un giovane calciatore di una squadra rivale, rintracciato poco dopo dalle forze dell’ordine.

Furto in casa del dirigente sportivo

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 novembre, un furto è avvenuto in una casa privata a Forio, tra i sei comuni dell’isola campana di Ischia.

Nell’appartamento risiede uno dei dirigenti della squadra calcistica Real Forio, che milita nel campionato di eccellenza.

Il ladro è un calciatore di Lacco Ameno, a Ischia

L’uomo e la moglie sono stati svegliati dai rumori sospetti e si sono accorti che qualcuno si era introdotto in casa sottraendo 2mila euro in contanti.

La coppia ha immediatamente fatto scattare l’allarme e, giunti sul posto, i militari hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per rintracciare il ladro.

Il ladro è un calciatore della squadra rivale

Gli inquirenti analizzano i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione.

Le immagini mostrano un uomo, solo, con indosso un cappuccio. Entra, prende le banconote e lascia a passo svelto l’appartamento.

Statura, camminata e modo di muoversi vengono presto riconosciuti dagli agenti come quelli di un giovane noto nella zona.

Si tratta di un ragazzo di 21 anni, calciatore tesserato del Lacco Ameno, squadra ischitana del campionato di Prima Categoria.

Ruba 2mila e va a fare shopping

Gli agenti della squadra mobile sono partiti alla ricerca del ragazzo nei posti da lui solitamente frequentati.

Il calciatore ladro è stato rintracciato dai militari poche ore dopo mentre passeggiava a Chiaia di Forio, nelle vie dello shopping.

Indossava gli stessi abiti che aveva al momento del furto e portava con sé diverse buste di abiti appena acquistati.

In tasca gli sono stati ritrovati 1.400 euro in contanti, parte della somma rubata prontamente restituita al legittimo proprietario.

Per il giovane sportivo è scattata la denuncia.

Non è chiaro se il furto è avvenuto per un dispetto da rivali, perché seppur teoricamente avversarie, le due squadre non militano attualmente nello stesso campionato.