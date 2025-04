Calciatori indagati per scommesse, l'escamotage per pagare i debiti: finti acquisti di orologi di lusso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alcuni calciatori, anche di Serie A, risultano indagati per scommesse su siti illegali. L’escamotage per pagare i debiti sarebbe stato quello di ricorrere a finti acquisti di Rolex e altri orologi di lusso effettuati con bonifici perfettamente tracciabili, così da giustificare i trasferimenti di denaro.

L’escamotage usato dai calciatori per pagare i debiti

L’escamotage utilizzato dai giocatori per pagare i debiti è riportato da ANSA.

I calciatori, prima si vedevano fare largo credito dagli organizzatori delle scommesse, e poi, man mano che il debito diventava oneroso, venivano indirizzati a una gioielleria affinché pagassero con bonifici perfettamente tracciabili Rolex e altri orologi di lusso, che però restavano in negozio nella disponibilità degli organizzatori, mentre gli sportivi uscivano solo con la fattura dell’acquisto simulato.

Fonte foto: ANSA

Fagioli e Tonali.

Cosa si sa sul caso dei calciatori indagati per scommesse

Diversi calciatori, alcuni dei quali di serie A, sono indagati per fatti avvenuti fino al 2023, nell’ambito di un’inchiesta su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio.

Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, come riportato da ANSA, sarebbero indagati per una contestazione che riguarda anche la “pubblicità” data al giro di scommesse illegali, mentre tutti gli altri come “meri scommettitori”.

Questi ultimi sono 20 in totale, tra calciatori e altri sportivi: oltre a Fagioli e Tonali, ci sarebbero i calciatori Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Wes McKennie, Mattia Perin, Samuele Ricci, Raoul Bellanova, Cristian Buonaiuto, Leandro Paredes, Matteo Falzarano, Matteo Cancellieri, Adames Firpo, Marco Sartori, Angel Di Maria e altri sportivi, tra cui il tennista Matteo Gigante.

Quest’ultimi sarebbero indagati per l’ipotesi che abbiano partecipato non a scommesse sul calcio ma sulle piattaforme illegali a giochi non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in particolare a partite di poker su tavoli online.

Cosa rischiano i calciatori

La Procura di Milano trasmetterà gli atti dell’inchiesta alla Procura federale della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per quanto riguarda i profili sportivi e le eventuali sanzioni disciplinari.

In base a quanto riportato da ANSA, i calciatori che hanno scommesso e sono indagati dal punto di vista penale non rischierebbero molto e potrebbero uscire dal procedimento pagando un’oblazione. Le verifiche più rilevanti saranno quelle della giustizia sportiva.