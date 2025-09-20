Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce e un impianto di trattamento rifiuti sequestrato a Calcinato, dove sono stati scoperti gravi illeciti ambientali nell’ambito di un’azione nazionale contro i furti di rame. I fatti sono stati accertati la scorsa settimana durante una serie di controlli interforze, disposti per garantire la sicurezza nelle aree ferroviarie e contrastare reati ambientali.

Controlli interforze nelle stazioni ferroviarie

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, anche negli ultimi giorni sono proseguite le operazioni di polizia che hanno coinvolto diverse forze dell’ordine. Le attività si sono concentrate sulla prevenzione dei reati e sul controllo della Stazione Ferroviaria di Calcinato e delle aree circostanti, con l’obiettivo di assicurare la sicurezza a tutti coloro che quotidianamente utilizzano i mezzi ferroviari.

L’operazione “Oro Rosso” e il contrasto ai furti di rame

Le attività di controllo si sono inserite nell’ambito dell’operazione di polizia nazionale denominata “Oro Rosso”, una campagna specificamente mirata al contrasto dei furti di rame ai danni delle infrastrutture ferroviarie. Il fenomeno, che negli ultimi anni ha causato ingenti danni e disservizi, ha spinto le autorità a intensificare le verifiche presso impianti e depositi di materiali ferrosi.

Ispezione e scoperta dell’impianto abusivo

Durante una delle ispezioni, gli agenti della POLFER hanno individuato un impianto di trattamento rifiuti situato a Calcinato. Dal controllo è emerso che la struttura stava operando in modo completamente abusivo, priva di qualsiasi autorizzazione ambientale richiesta dalla normativa vigente. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di scoprire che sia l’impianto che i mezzi utilizzati erano già stati oggetto di sequestro probatorio in passato, ma ciò nonostante l’attività era proseguita in violazione dei sigilli apposti dall’Autorità Giudiziaria.

Denunce e violazioni accertate

Le indagini hanno portato alla denuncia di due persone: la rappresentante legale dell’impianto, una donna bresciana di 63 anni, attuale gestore della struttura, e il marito, anch’egli bresciano di 64 anni, entrambi residenti a Bedizzole. I due sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per violazione dei sigilli e per reati legati alla normativa in materia ambientale. In qualità di gestori di un deposito di materiali ferrosi, non hanno rispettato le prescrizioni previste dal Testo Unico Ambientale, continuando l’attività nonostante il precedente sequestro.

