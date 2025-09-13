Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di offesa all’arbitro e comportamenti irriverenti hanno portato all’emissione di un Daspo nei confronti di una dirigente sportiva a Taranto. La misura, notificata dalla Polizia di Stato, è stata adottata dopo gli episodi avvenuti durante una partita di calcio tra Manduria e Ginosa, come reso noto dalle autorità.

La fonte della notizia e il contesto dell’episodio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo durante l’ultimo incontro del campionato di Promozione Pugliese, disputato allo stadio “Dimitri” di Manduria. Protagonista dell’episodio è una 39enne dirigente della squadra “UG Manduria Sport”, la quale, dopo essere stata espulsa dal campo, si è resa protagonista di una condotta offensiva nei confronti del direttore di gara. Le immagini dell’accaduto sono state ampiamente diffuse sui social e sui media nazionali, attirando l’attenzione delle autorità sportive e di pubblica sicurezza. Dai filmati si vede la dirigente inveire contro il direttore di gara e fare il gesto del dito medio.

Le conseguenze disciplinari e il provvedimento della FIGC

A seguito dei fatti, la 39enne dirigente è stata sottoposta a un provvedimento disciplinare da parte della FIGC, che ha deciso di inibirne l’attività fino all’11 novembre prossimo. La squalifica, motivata dalla gravità delle offese rivolte all’arbitro, rappresenta una delle sanzioni più severe previste dal regolamento federale per simili comportamenti. La decisione della Federazione si inserisce in un quadro più ampio di tutela dell’integrità e della correttezza delle competizioni sportive.

Il Daspo e le motivazioni della Questura

Parallelamente alla sanzione sportiva, il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto necessario adottare una misura di prevenzione per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) è stato emesso con l’obiettivo di evitare che comportamenti analoghi possano ripetersi e generare ulteriori turbative durante gli eventi calcistici. La dirigente non potrà accedere agli stadi e alle aree limitrofe per un anno, compresi i parcheggi di autovetture, pullman e altri mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro degli impianti sportivi.

Il ruolo dei social media nella diffusione dell’episodio

Un aspetto rilevante della vicenda è rappresentato dalla rapidità con cui le immagini dell’episodio sono state diffuse attraverso i social media. I video che documentano la condotta offensiva della dirigente hanno raggiunto in poche ore migliaia di visualizzazioni, alimentando il dibattito pubblico e contribuendo a una maggiore attenzione da parte delle autorità. La viralità dei contenuti ha reso impossibile ignorare l’accaduto, accelerando l’adozione delle misure disciplinari e di prevenzione.

Le regole federali e la responsabilità dei dirigenti

La FIGC, attraverso il provvedimento di squalifica, ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità che grava sui dirigenti delle società sportive. Gli episodi di offesa e di comportamento antisportivo non solo danneggiano l’immagine delle società coinvolte, ma rischiano di avere ripercussioni negative sull’intero sistema calcistico. La collaborazione tra autorità sportive e forze dell’ordine si conferma fondamentale per garantire la regolarità e la sicurezza delle manifestazioni.

Conclusioni e prospettive

La vicenda che ha coinvolto la dirigente della “UG Manduria Sport” evidenzia la necessità di un impegno costante per la promozione dei valori dello sport e del rispetto delle regole. Le misure adottate dalla FIGC e dalla Questura di Taranto testimoniano la volontà delle istituzioni di contrastare ogni forma di offesa e di comportamento antisportivo, a tutela dell’ordine pubblico e della correttezza delle competizioni.

