Calcio, interrotta la partita Irlanda-Austria di Nations per lancio di palline pro Palestina

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La partita di calcio tra le nazionali di Irlanda e Austria, valida per la Nations League, è stata interrotta per lancio di palline pro Palestina dagli spalti. Inoltre, un manifestante ha provato a fare invasione di campo, cinto della bandiera con i colori nero, bianco, verde e rosso. Dopo una breve pausa, il match è proseguito normalmente.

Partita di calcio interrotta: il motivo

Serata concitata allo stadio Aviva di Dublino dove era in programma la gara di Nations League tra Irlanda e Austria.

Nei primi minuti di gioco, un manifestante ha fatto irruzione sul campo da gioco con in mano una bandiera della Palestina. L’uomo non aveva intenzioni bellicose né ha provato a entrare in contatto con i calciatori. È stato comunque prontamente fermato e portato via dagli stewart

Perché è stata fermata la gara tra Irlanda e Austria

L’invasione di campo però non è stato l’unico momento di tensione.

Il match, infatti, è stato interrotto dopo poco, al 20’, quando alcuni manifestanti hanno lanciato in campo decine di palline da tennis con bandiere palestinesi e la scritta “Stop The Game”, in segno di protesta.

L’arbitro ha fermato la gara per qualche minuto e poi, sgombrato il campo dalle palline, ha dato il là per la ripresa.

Le proteste pro Palestina e il ruolo di Israele

Le rimostranze dei tifosi irlandesi arrivano dopo giorni di proteste e dibattiti. La partita con l’Austria arrivava, infatti, dopo quella che la stessa Irlanda ha giocato contro Israele e che era diventata un caso politico.

Alla vigilia di quella gara, il portiere irlandese Gavin Bazunu – e con lui altri membri della squadra – avevano fatto sapere di non voler scendere in campo e anzi della loro volontà di boicottare l’appuntamento. Gli irlandesi avevano poi effettuato una votazione interna per decidere se giocare o meno e quindi avevano optato per scendere in campo, pur facendo presente il loro dissenso in modo emblematico.

In Irlanda c’era stata anche una petizione per fermare la partita con oltre 20mila firme. Nonostante il match si sia poi disputato, in tanti hanno ritenuto sbagliato scendere in campo contro Israele, a causa di quanto sta accadendo in Palestina, tanto che, anche prima del match contro l’Austria, gli attivisti si sono radunati nei pressi dello stadio, esponendo bandiere palestinesi e striscioni a sostegno di Bazunu.