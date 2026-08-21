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È stato eseguito un arresto per maltrattamenti contro familiari o conviventi e violazione di domicilio a Calderara di Reno (Bologna). Un uomo di 54 anni è stato fermato dopo aver aggredito la ex compagna, nonostante fosse già stato ammonito e sottoposto a provvedimento di tutela.

Intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di soccorso da parte di una donna che aveva subito aggressione dal proprio compagno. I militari della Stazione di Calderara di Reno sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la vittima e fermare l’uomo responsabile.

Secondo quanto ricostruito, il 54enne bolognese era già stato oggetto di un ammonimento da parte dei Carabinieri nella stessa giornata, a seguito di una lite domestica. In quell’occasione, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, era stato attivato il cosiddetto “Codice Rosso”, una misura di tutela prevista per le vittime di violenza domestica e di genere.

La violazione del provvedimento e l’arresto

Nonostante l’attivazione del provvedimento di tutela, poche ore dopo l’uomo si è introdotto di nascosto nell’abitazione della donna, violando il domicilio e aggredendola nuovamente. L’episodio ha reso necessario un secondo intervento dei Carabinieri, che hanno proceduto all’arresto del presunto responsabile.

La donna, pur risultando illesa fisicamente, è apparsa molto spaventata dall’accaduto. I militari sono riusciti a tranquillizzarla e a garantirle la sicurezza necessaria. Nel frattempo, il 54enne è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Il ruolo delle istituzioni nella tutela delle vittime

L’intervento tempestivo dei Carabinieri e l’applicazione del “Codice Rosso” dimostrano l’attenzione delle istituzioni verso i casi di violenza domestica. Il provvedimento, attivato dalla Procura della Repubblica di Bologna, mira a garantire una risposta rapida ed efficace per la protezione delle persone offese.

IPA