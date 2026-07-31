Caldo africano e previsioni meteo, inizio d'agosto rovente con 23 città col bollino rosso: quanto durerà

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prosegue il caldo torrido della “nuova ondata di calore”. Sono ben 23 le città che ad inizio agosto registreranno l’allerta da bollino rosso. L’ondata, che ormai sembra stabile sull’Italia da fine maggio, potrebbe proseguire fino a metà agosto, in particolar modo al Sud e sulle Isole maggiori. Non mancano temporali brevi e intensi al Nord, in particolare sulle Alpi orientali, ma senza importanti cambi di temperatura verso il basso.

Previsioni meteo: inizio d’agosto rovente

Agosto non è ancora iniziato, ma siamo già nella “quarta ondata di caldo”. Si potrebbe parlare semplicemente di estate torrida, visto il breve periodo di tempo con temperature più basse concesso tra un’ondata e l’altra.

Il picco della quarta ondata è previsto tra sabato 1° e domenica 2 agosto, con temperature massime che supereranno su tutto il territorio i 34 °C e in alcuni casi raggiungeranno valori vicini o superiori ai 40 °C.

ANSA

Sabato 1° agosto sarà soleggiato ovunque, anche se si formeranno nuvole attorno ai rilievi, per esempio sulle Alpi orientali. Proprio in queste zone sono previsti degli isolati e brevi rovesci, ma le temperature resteranno molto elevated. Domenica 2 agosto sarà dominata dall’anticiclone africano, con una prevalenza di sole su gran parte dell’Italia e la possibilità di temporali pomeridiani sulle Alpi centrali.

23 città da bollino rosso

Proprio per via del picco delle temperature, per sabato e domenica sono previste numerose città da bollino rosso. La giornata peggiore sarà proprio domenica 2 agosto, con ben 23 città con temperature elevate, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Il bollino rosso sarà registrato nelle città di: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Nella stessa giornata si registrano invece bollini arancioni ad Ancona, Bari e Messina, mentre un unico bollino giallo (livello uno) è per Reggio Calabria.

Quanto durerà ancora il “caldo africano”

Questa quarta ondata di caldo, spesso definita anche “caldo africano” ovvero portata dall’alta pressione africana, potrebbe resistere sull’Italia per tutta la prima settimana di agosto, ma nello scenario peggiore potrebbe andare anche oltre.

Al momento, però, non ci sono ancora dati certi per stabilire quando terminerà questa lunga fase di caldo, ma è possibile un’attenuazione delle temperature tra l’8 e il 9 agosto, almeno al Centro-Nord per via dell’arrivo di correnti più fresche.

Si tratta di tendenze ancora difficili da verificare, vista la lontananza temporale, ma si presuppone che al Sud e sulle Isole maggiori il caldo potrebbe proseguire molto più a lungo.