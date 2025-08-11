Caldo africano e rischio temporali a Ferragosto, le previsioni meteo della settimana più attesa dagli italiani

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Possibili temporali pronti a squarciare la coltre di afa che coprirà tutta l’Italia fino a Ferragosto. L’anticiclone africano Caronte, già arrivato dall’altra sponda del Mediterraneo a stringere tutta la Penisola in una morsa torrida, con picchi tra i 38 e 40 gradi in diverse città da Nord a Sud, potrebbe lasciare spazio a rovesci intermittenti a livello locale. Precipitazioni attese, però, soltanto sui versanti alpini e appenninici.

Il cado africano nella settimana di Ferragosto

L’ondata di caldo proveniente dal Sahara sta portando per la settimana di Ferragosto a un’innalzamento delle temperature oltre le medie stagionali.

Diverse le città che nelle in queste ore hanno raggiunto livelli da record: dai 40 gradi registrati a Firenze ai 39 di Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni. Picchi anche vicini ai 42 gradi non si escludono in alcune zone dell’entroterra della Toscana e della Sardegna.

Firenze è tra le città colpite dalle temperature più elevate nella settimana di Ferragosto

Le previsioni meteo

La bolla di alta pressione non darà tregua almeno fino al 15 agosto, quando la canicola dovrebbe iniziare ad allentare la morsa.

Rispetto alle vette di caldo africano raggiunte nella giornata di lunedì 11, con minime tra i 23 e i 24 gradi e massime comprese dai 35/37 gradi nella pianura padana e i 40 gradi in Toscana, Puglia e Sardegna, si prevedono poche variazioni da martedì 12 a giovedì 14.

I temporali

Le uniche eccezioni saranno rappresentate dai temporali attesi su Alpi, Prealpi e aree interne degli Appennini: queste forti perturbazioni saranno portati da instabilità ad alta quota e non da fronti di aria fredda in grado di rompere l’assedio dell’anticiclone africano.

Le aree che potrebbero essere colpite dai rovesci locali, con violente raffiche di vento e anche grandinate, riguarderanno quindi soltanto alcune zone montuose delle dorsali italiane.

Per aspettare un vero e proprio cambio di rotta atmosferico bisognerà aspettare la fine di agosto.