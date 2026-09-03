Caldo africano, Mario Giuliacci spiega quando sperare in un crollo delle temperature: "Una rinfrescata"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In arrivo una nuova ondata di caldo. Secondo Mario Giuliacci, le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle di sabato 5 e domenica 6 settembre. Nel prossimo weekend, le previsioni meteo parlano di una risalita dell’anticiclone africano che porterà di nuovo le temperature ad alzarsi. Ma non come nelle precedenti ondate. Solamente in un paio di regioni del Sud si dovrebbero toccare i 37°. Tra il 9 e l’11 settembre, invece, dovrebbe verificarsi un crollo termico, con le temperature che dovrebbero rientrare negli standard stagionali.

Nuova ondata di caldo prevista per il 5 e 6 settembre

“Arriva una nuova ondata di caldo africana, non sarà rovente come le precedenti. Le temperature arriveranno quasi ovunque oltre i 30°, ma solo in Puglia e Lucania si toccheranno i 36 -37°”, ha spiegato Giuliacci su un video pubblicato sui social.

Nei prossimi giorni in tutta la Penisola dominerà il sole. Le zone meno colpite dal calore, con temperature inferiori ai 30°, dovrebbero essere la Liguria, le coste del basso Tirreno e le coste del medio Adriatico.

ANSA

Quando si prevede il crollo termico

“Tra il 9 e l’11 settembre – ha proseguito il meteorologo – ci sarà un crollo termico di 5/6 gradi e le temperature rientreranno nella norma, con le massime tra i 28° e i 29°”.

Le piogge dovrebbero essere scarse. “La sola fase piovosa – ha aggiunto Giuliacci – sarà tra il 9 e l’11 settembre. Una perturbazione porterà piogge significative intorno ai 30-40 mm sulle Alpi e su quasi tutte le regioni settentrionali, Piemonte escluso, e sulle regioni tirreniche, dalla Toscana fino alla Campania. Sul resto dell’Italia piogge modeste e accumuli tra i 5 e i 15 mm”.

Giuliacci sul riscaldamento del pianeta: “L’uomo c’entra, eccome!”

Giuliacci è anche intervenuto nella trasmissione tv È sempre Cartabianca, parlando del cambiamento climatico. “L’uomo c’entra, eccome! Il riscaldamento del pianeta è ormai un fatto evidente”, ha dichiarato.

E ancora: “Il Mediterraneo è una delle aree che si è maggiormente riscaldata. Prima avevamo 35° cinque o sei volte in un’estate, adesso sono venti o trenta volte in un’estate. Avere 40° una volta era un fatto raro, adesso c’è una possibilità molto maggiore di raggiungerli”.

“I fatti sono fatti, non possiamo dire che il pianeta non sia riscaldato. Certo che è colpa dell’uomo, non vedo altre cause”, ha concluso il meteorologo in risposta a chi ritiene che il cambiamento climatico in atto dipenda da altri fattori.