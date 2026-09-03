Caldo, allarme dei pediatri sul rientro a scuola da rimandare: "Iniziare dall'1 ottobre e ridurre vacanze"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il troppo caldo in Italia preoccupa in vista del rientro a scuola ormai imminente. Il dibattito, tra allarmi lanciati dai pediatri, appelli dei sindacati e provvedimenti del ministero, è aperto. Secondo il pediatra Italo Farnetani, iniziare le lezioni in queste condizioni comporta rischi concreti per la salute e per il benessere psicofisico di bambini e adolescenti.

I rischi del rientro a scuola col caldo per il pediatra

Il pediatra Italo Farnetani, parlando ad Adnkronos Salute, ha individuato tre criticità legate al rientro a scuola nelle condizioni climatiche in cui versa attualmente l’Italia.

Stress psicofisico e problemi di adattamento : in questa fase in cui ai giovani viene richiesto un notevole sforzo di adattamento fisiologico ai nuovi ritmi, il caldo estremo può aggiungere un carico ulteriore che può manifestarsi con sudorazione intensa, affaticamento, irritabilità e riduzione della capacità di concentrazione.

: in questa fase in cui ai giovani viene richiesto un notevole sforzo di adattamento fisiologico ai nuovi ritmi, il caldo estremo può aggiungere un carico ulteriore che può manifestarsi con sudorazione intensa, affaticamento, irritabilità e riduzione della capacità di concentrazione. Compromissione dell’apprendimento : le temperature eccessive, come dimostrato dalla letteratura scientifica, riducono prestazioni cognitive, memoria di lavoro e capacità di mantenere l’attenzione.

: le temperature eccessive, come dimostrato dalla letteratura scientifica, riducono prestazioni cognitive, memoria di lavoro e capacità di mantenere l’attenzione. Impatto emotivo sfavorevole: vivere l’inizio dell’anno scolastico in condizioni di grave disagio fisico per il caldo eccessivo genera un clima emotivo negativo che influenza la percezione stessa della scuola e la disponibilità all’impegno futuro.

La proposta del pediatra sul ritorno a scuola

La proposta lanciata dal pediatra Italo Farnetani è quella di posticipare l’inizio delle lezioni a scuola al 1° ottobre, recuperando i giorni riducendo le vacanze natalizie, ritenute troppo lunghe.

In alternativa, l’esperto ha suggerito di svolgere le lezioni all’aperto nelle prime ore del mattino o affittare, se possibile, ambienti climatizzati.

L’appello dei sindacati sul rientro a scuola

Gianna Fracassi, segretaria Flc Cgil, nei giorni scorsi ha lanciato un appello al ministero.

All’agenzia ANSA, ha dichiarato: “Se non ci sono le condizioni per rispettare il decreto 81 su salute e sicurezza e le temperature sono troppo alte in classe, le lezioni non inizino“.

Fracassi ha aggiunto: “Non è possibile fare scuola a queste condizioni“. Poi ha aggiunto: “In alcuni territori è invivibile stare 5-6 ore in classe in 20-30 persone”.

Il piano da 20 milioni del ministero dell’Istruzione

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato lo stanziamento di un contributo straordinario di 20 milioni destinato alle scuole per l’acquisto di apparecchi e dispositivi di raffrescamento, con l’obiettivo di “migliorare le condizioni e il comfort per gli studenti e personale scolastico”.

Il ministro ha anche specificato di star lavorando a un piano più ampio per l’efficientamento energetico delle scuole e ha invitato Comuni, Province e Città metropolitane a fare la loro parte.