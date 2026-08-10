Caldo anomalo, allarme dal Rapporto Copernicus sull'ondata record: "Tre mesi consecutivi di caldo eccezionale"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Caldo da record nell’estate 2026. A confermarlo è il Rapporto Copernicus che ha lanciato l’allarme dopo le tante ondate e tre mesi consecutivi di caldo anomalo ed eccezionale. Un periodo mai vissuto in questo modo nella storia dell’Europa occidentale e le cui conseguenze si stanno osservando sui livelli di fiumi e mari e sui tanti casi di incendi e siccità.

Caldo da record nell’estate 2026

Il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea in partnership con l’Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato un rapporto che conferma le sensazioni di tutti: l’estate 2026 passerà alla storia come una delle più torride di sempre.

A testimoniarlo è il lavoro del centro Copernicus che mette nero su bianco tutte le anomalie vissute dall’Europa nei mesi di maggio, giugno e luglio. Un allarme che, anche ad agosto, non accenna a rientrare.

Cosa dice il Rapporto Copernicus

Il periodo giugno-luglio 2026 è stato il più caldo mai osservato per l’Europa occidentale e da maggio sono state ben quattro le ondate di calore, spiega il centro Copernicus.

Secondo quanto appurato dagli scienziati e come riporta Repubblica, la temperatura media dell’aria è stata di 16,9 gradi, ovvero 0,67 in più della media del periodo 1991-2020 per il mese di luglio e 1,47 gradi al di sopra della media del periodo 1850-1900.

Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima presso il Servizio cambiamenti climatici, ha spiegato come la temperatura combinata di giugno e luglio abbia fatto segnare un nuovo record per la regione: in Europa occidentale non ha mai fatto così caldo come negli ultimi due mesi. “I cambiamenti climatici stanno intensificando gli eventi di calore estremo, con il caldo e la siccità che si rafforzano sempre più a vicenda”, ha aggiunto la scienziata.

I motivi e le conseguenze

Dalla siccità alle preoccupazioni per mari e fiumi, questa condizione di caldo torrido eccezionale e anomalo sta comportando dunque svariate conseguenze.

La mancanza d’acqua ha favorito un’attività eccezionale di incendi in termini di superficie bruciata ed emissioni. Le portate fluviali sono state molto inferiori alla media, basti vedere le condizioni in cui versano Reno e Danubio.

Preoccupano anche i mari dove la temperatura superficiale media per l’oceano extrapolare è stata la più alta mai registrata per il mese di luglio. Temperature eccezionalmente elevate nel Pacifico, lungo l’Atlantico e nel Mediterraneo occidentale.