Caldo anomalo in Antartide con record di 15 gradi, in mare manca un pezzo di ghiaccio grande come la Francia
In Antartide si verifica un caldo anomalo, con temperature anche superiori ai 15 gradi e il mare che non riesce a congelarsi
Mentre l’emisfero settentrionale della Terra accoglie l’estate, dall’altra parte del mondo dovrebbe giungere l’inverno. Dovrebbe, ma in Antartide, dove si sta verificando l’inizio dell’inverno australe, continua a registrarsi un caldo anomalo. In alcune aree del continente si superano i 15 gradi e si registra un deficit da record nella superficie di ghiaccio marino.
Caldo record in Antartide
La base argentina Esperanza ha registrato una temperatura pari a 15,4 gradi Celsius sulla Penisola Antartica.
Si tratta di un nuovo record storico per il mese di giugno. Temperature del genere non si registravano dal 1998, quando si raggiunsero i 13,3 gradi.
In generale, si registrano nel continente temperature superiori fino a 20 gradi alla media stagionale del mese di giugno, pari a 6,2 gradi.
Per tre settimane consecutive, le temperature hanno superato lo zero, e il climatologo Jose Luis Stella del Servizio Meteorologico Nazionale argentino lancia l’allarme sulle possibili conseguenze per l’intero ecosistema polare.
L’allarmante deficit di ghiaccio
Tra le più preoccupanti conseguenze del caldo anomalo vi è il deficit di ghiaccio marino registrato lungo la costa occidentale del continente antartico.
Nel Mare di Bellingshausen e presso la Penisola Antartica, il deficit raggiunge circa 650.000 km² rispetto alla media degli scorsi decenni.
Sulla superficie del mare manca dunque una superficie di ghiaccio grande quasi quanto l’intera Francia.
Si tratta di una profonda anomalia perché proprio in questo periodo, in concomitanza all’arrivo dell’inverno australe, il ghiaccio dovrebbe espandersi rapidamente.
L’importanza del ghiaccio marino
Il deficit riguarda il ghiaccio marino, quello cioè generatosi dal congelamento delle acque di superficie del mare. È diverso dal ghiaccio continentale.
A differenza del ghiaccio continentale, quello marino non contribuisce all’innalzamento dei livelli del mare quando si scioglie, ma è tuttavia molto importante per l’ecosistema.
Il ghiaccio marino ha infatti una funzione di protezione delle piattaforme glaciali che trattengono i grandi ghiacciai antartici.
Negli ultimi anni i meteorologi hanno registrano ripetute estensioni del ghiaccio marino inferiori alla media, con deficit maggiori di anno in anno.
Il rischio, dunque, è che non si tratti di un’anomalia stagionale ma del definitivo evolversi di un fenomeno con ripercussioni per l’intero Pianeta.