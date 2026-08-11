Caldo anomalo, la previsione di Mario Giuliacci su novembre e avvertimento: "Preoccuparsi, ma non esageriamo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mentre il caldo anomalo attanaglia l’Italia nell’estate 2026, il meteorologo Mario Giuliacci pone lo sguardo anche sul prossimo autunno. Secondo l’esperto di meteo, è “esagerato” parlare di caldo estivo che si protrarrà fino a novembre. Commentando le recente immagini del “diavolo di sabbia” che si è verificato in Puglia, il meteorologo ha ammesso che “c’è da preoccuparsi”.

La spiegazione di Giuliacci sul diavolo di sabbia in Puglia

Nelle scorse ore sono diventate virali sul web le immagini del “diavolo di sabbia” avvistato in Puglia.

Il meteorologo Mario Giuliacci, ospite in collegamento della trasmissione Zona bianca, ha spiegato che questo fenomeno, noto a livello internazionale col nome di “dust devil”, è “l’equivalente della tromba d’aria ma composta da sabbia e si forma laddove il sole è molto rovente”.

Il colonnello Giuliacci ha raccontato: “Io ne ho viste dal vivo nella zona del Nevada, vicino Las Vegas”.

Poi ha aggiunto: “Certo che c’è da preoccuparsi, questa lunga siccità ha fatto sì che i suoli siano secchi e polverosi. Quello che poteva essere un vento normale si è trasformato in una tromba d’aria di polvere”.

La previsione di Giuliacci sul caldo a novembre

Mario Giuliacci è stato poi interpellato sulla possibilità che il caldo estremo con cui l’Italia sta facendo i conti quest’estate si protragga fino a novembre.

Il meteorologo ha replicato: “Non esageriamo“. E ha lanciato una provocazione: “Vorrà dire che a Natale mangeremo prosciutto e melone”.

Ironia a parte, Giuliacci ha spiegato: “Se a novembre invece che fare 20 gradi, come dovrebbe fare, fa 24 gradi, è molto al di sopra della media ma non è caldo. Il caldo estivo si prolunga ormai sistematicamente fino a settembre. State certi che fino all’ultima decade di settembre possiamo avere un’ondata di caldo, che viene confusa con il caldo”.

Allerta rossa per il caldo in 19 città d’Italia

Per la giornata di martedì 11 agosto, il ministero della Salute ha emesso un livello di “allerta rossa” per ondate di calore in 19 città d’Italia.

Si tratta di: Bari, Bologna, Bolzano, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Per mercoledì 12 agosto l'”allerta rossa” è confermata per tutte le 19 città sopracitate, con l’aggiunta di Brescia.