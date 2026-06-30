Caldo e danni alla salute, Matteo Bassetti: "Pesa anche la responsabilità della gente, bevete tanta acqua"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Bassetti lancia l’allarme per la salute in relazione all’ondata di caldo che sta colpendo l’Europa: “oltre 1.300 morti, un eccesso di mortalità senza precedenti”. L’infettivologo invita a evitare attività fisica nelle ore più calde, bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno e seguire le raccomandazioni per prevenire colpi di calore e ricoveri.

Caldo record, i rischi per la salute

L’ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Europa continua a far registrare temperature eccezionali e un aumento dei decessi attribuiti alle alte temperature.

A lanciare un nuovo allarme per la salute è l’infettivologo Matteo Bassetti, che attraverso un video pubblicato sui social ha invitato i cittadini ad adottare comportamenti prudenti, sottolineando come molti ricoveri potrebbero essere evitati seguendo le raccomandazioni diffuse dagli esperti.

Secondo l’esperto, il caldo di questi giorni rappresenta un evento straordinario, aggravato però da comportamenti che espongono inutilmente le persone a rischi anche molto seri.

Il video di Matteo Bassetti

I colpi di calore rappresentano una delle complicanze più gravi dell’esposizione prolungata alle alte temperature. Si manifestano con temperatura corporea molto elevata, alterazione dello stato di coscienza, nausea, debolezza e, nei casi più seri, possono provocare danni agli organi vitali se non trattati tempestivamente.

Nel suo intervento, Bassetti richiama l’attenzione sui numeri registrati durante l’attuale ondata di calore: “1300 morti in Europa, con un eccesso di mortalità che non si era mai visto negli ultimi cinquant’anni”.

L’infettivologo evidenzia come le temperature elevate costituiscano un’emergenza sanitaria vera e propria, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e pazienti con malattie croniche. “Noi anche nel weekend qui in ospedale a San Martino abbiamo avuto dei ricoveri di persone che hanno avuto dei colpi di calore” ha evidenziato. “Ci sono regioni come la Lombardia dove addirittura c’è un iperafflusso all’ospedale per le problematiche legate al caldo”.

I comportamenti da evitare

Uno dei passaggi più significativi del video riguarda le abitudini quotidiane che, secondo Bassetti, aumentano inutilmente il rischio. “Ieri c’era un papà con un bambino in bicicletta che alle 2 del pomeriggio, un papà sovrappeso, un bambino di 3-4 anni, sotto un sole rovente, pedalavano. Attenzione, perché i comportamenti ci portano ad avere dei rischi gravi per la nostra, per la vostra salute”.

Le linee guida del Ministero della Salute consigliano infatti di evitare attività fisica intensa tra le 11 e le 18, rimanere in ambienti freschi o climatizzati quando possibile e indossare abiti leggeri e traspiranti durante le giornate più calde.

Tra i consigli pratici, Bassetti insiste soprattutto sull’importanza dell’idratazione. “Bevete, bevete tanta acqua, almeno un litro e mezzo, due litri al giorno, questo è fondamentale. L’acqua è un bene sanitario e come tale dovrebbe essere trattata anche per quel che riguarda il prezzo”.