Caldo estremo, chiude il rifugio Marco e Rosa per rischio frane: è il più alto della Lombardia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il caldo anomalo ferma anche il rifugio Marco e Rosa, ai piedi del Pizzo Bernina. La struttura, situata a 3.609 metri alla Forcola di Cresta Guzza, è il rifugio più alto della Lombardia e uno dei principali punti d’appoggio per gli alpinisti diretti al Bernina dal versante italiano. “Dal 1913 una cosa simile non era mai successa” ha commentato il gerente del rifugio.

Caldo estremo, chiude il rifugio Marco e Rosa

Come riporta Montagna.tv, la Sezione Valtellinese del CAI ha annunciato la chiusura immediata del rifugio “a causa delle avverse condizioni delle vie d’accesso dovute al caldo anomalo”.

La riapertura non ha ancora una data: il rifugio resterà chiuso “fino a nuove condizioni di fruibilità della montagna”.

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per l’alta quota, dove le temperature elevate stanno modificando rapidamente neve, ghiaccio e percorsi glaciali.

A raccontare la gravità della situazione è Bianco Lenatti, alpinista, guida alpina e gerente da trent’anni del rifugio Marco e Rosa.

Il motivo della chiusura

“Dal 1913 ad oggi una cosa simile non era mai successa”, ha dichiarato Bianco Lenatti, spiegando di aver chiamato il presidente del CAI Valtellinese di Sondrio, proprietario della struttura, per comunicare la chiusura.

Il problema principale riguarda le vie d’accesso.

Le autorità svizzere hanno deciso martedì la chiusura di tutti gli accessi al Bernina per motivi di sicurezza.

Anche salire da Lanzada è impossibile a causa della frana sulla strada per Franscia.

“Sopra i 3mila metri il paesaggio è stupendo, ma dai 2.800 ai 3.000 si sono aperte voragini nella neve e nel ghiaccio invalicabili”, ha spiegato.

La guida alpina ha aggiunto: “Non possiamo far altro che scendere e inchinarci alla volontà della natura, che è sempre padrona”.

Perché il caldo rende pericolosa l’alta montagna

La chiusura del rifugio è legata alle condizioni degli itinerari glaciali e rocciosi.

Con temperature elevate diminuisce il rigelo notturno.

Questo rende meno stabili i ponti di neve, aumenta l’apertura dei crepacci e può modificare le tracce in tempi molto rapidi.

Il problema riguarda anche i tratti rocciosi.

Quando neve e ghiaccio non riescono più a consolidare detriti e blocchi, aumenta la possibilità di instabilità e frane.

Per questo gli itinerari in quota devono essere valutati giorno per giorno, senza fare affidamento solo sulla stagionalità abituale o sulle relazioni degli anni precedenti.

Il precedente del 2022

Montagna.tv ricorda che per il rifugio Marco e Rosa non è la prima estate difficile.

Già nel 2022, altra stagione molto calda sulle Alpi, il CAI Valtellinese aveva segnalato che l’accesso dal versante italiano era diventato “particolarmente tecnico e difficile”.

A settembre di quell’anno il rifugio aveva anticipato la chiusura proprio per le condizioni climatiche incontrate durante la stagione.

Questa volta, però, lo stop arriva nel pieno dell’alta stagione, quando il rifugio rappresenta normalmente un punto di riferimento per gli alpinisti impegnati nel settore meridionale del Bernina.